Fallece Pilar de Borbón, la infanta que renunció a sus derechos dinásticos por amor

La infanta Pilar de Borbón, presidenta de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) de 1994 a 2006 y exmiembro del Comité Olímpico Internacional (1996-2006), ha fallecido este miércoles a los 83 años en Madrid tras haber permanecido ingresada en una clínica de Madrid desde el pasado domingo, día 5, han informado a EFE fuentes del entorno de la hermana mayor del rey Juan Carlos.



A la duquesa de Badajoz se le diagnosticó el pasado año un cáncer de colon que la obligó a pasar por el quirófano en febrero y a someterse a un tratamiento de quimioterapia.



Tanto el rey Juan Carlos como la reina Sofía han acudido este miércoles al hospital Ruber Internacional después de que la familia les comunicara que el estado de salud de la tía de Felipe VI era muy grave.



Ambos han abandonado la clínica pasadas las 14.30 horas, al poco de confirmarse el fallecimiento de la infanta Pilar.



En las últimas horas, también habían acudido al centro sanitario sus cinco hijos -Simoneta, Juan, Bruno, Luis y Fernando- a la vista del empeoramiento de su madre.



Desde que fue intervenida del cáncer de colon, la infanta Pilar había sufrido un bajón en su estado de salud, hasta el punto de que en septiembre volvió a quedar ingresada en una clínica de Mallorca por una bajada de defensas.



Su imagen saliendo del centro sanitario en silla de ruedas cuando se le dio de alta a los pocos días constató su debilitamiento.



A mediados de noviembre, se la vio por última vez en público durante la celebración del rastrillo benéfico de la asociación Nuevo Futuro, la ONG de la que ha sido presidenta de honor durante más de 40 años.

La infanta Pilar de Borbón, hermana mayor del rey emérito Juan Carlos I y tía del actual monarca español, Felipe VI, repartió sus 83 años de vida entre el exilio y España, donde regresó en 1967 después de renunciar a sus derechos a la sucesión a la Corona por casarse con alguien que no tenía sangre real.



Nacida en Cannes (Francia) en 30 de julio en 1936, pocos días después del estallido de la Guerra Civil española, María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón fue una mujer temperamental y de carácter fuerte que dedicó buena parte de su vida a labores benéficas y a la afición al mundo del deporte, en particular a la hípica.



El exilio de la Familia Real española llevó a Pilar de Borbón a vivir sus primeros años entre Francia, Italia y Suiza -"tuve una infancia maravillosa y vivíamos divinamente, aunque sin lujos", rememoraba- y, a partir de los diez años, en Portugal, donde se casó en julio de 1967 con Luis Gómez-Acebo, un aristócrata sin linaje real.



Ella misma reconoció que "estuvo en la mente de todos", entre ellos su familia, emparejarla con Balduino, el rey de los belgas, pero eligió "casarse por amor".



Su enlace morganático la obligó a desmarcarse de la línea sucesoria en virtud de la Pragmática Sanción de 1776 del rey Carlos III sobre matrimonios de los miembros de la Familia Real, algo de lo que nunca se arrepintió.



De no haber existido prevalencia del varón en la sucesión a la Corona hubiera podido haber aspirado a ser reina, pero renunció a cualquier derecho siete años antes de que lo hiciera también su padre, Juan de Borbón, en favor de su hijo Juan Carlos.



Gómez-Acebo falleció en 1991 con 57 años a causa de un cáncer linfático, lo que hizo que la infanta Pilar quedara al cuidado de sus cinco hijos -Simoneta, Juan, Bruno, Luis y Fernando-, tres de ellos entonces menores de edad.



"Tuve que poner orden, que es lo que toca cuando se pasa por una enfermedad larga", dijo entonces ante la situación que se encontró al enviudar.



Además de los Borbones y de los Gómez-Acebo, la infanta Pilar tuvo una segunda "familia", como fue la asociación Nuevo Futuro, de la que fue presidenta de honor e icono de su rastrillo solidario anual.



Su contacto con la ONG Nuevo Futuro fue a través de una amiga, que la invitó a participar con la cámara de fotos Polaroid que compró en Estados Unidos en su viaje de boda, un año antes de que la asociación se creara.



"Me gustó la idea desde el primer día", recordaba la infanta.



Su vocación de ayuda a los demás la llevó a estudiar enfermería en Lisboa siguiendo la estela de su abuela Victoria Eugenia, quien fundó el cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja.



La tía de Felipe VI, que se definía como una persona con "las espaldas muy anchas", se vio envuelta en la polémica en abril de 2016 al publicarse los llamados papeles de Panamá, en los que, como otros famosos, se desvelaba que fue propietaria de una sociedad desde 1974 hasta poco días después de la llegada al trono de Felipe VI.



La infanta alegó que no incumplió "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española" y negó que la disolución de la sociedad tuviera algo que ver con la abdicación de Juan Carlos I o la proclamación de su sobrino.



Según su relato, a raíz del frustrado intento de la banda terrorista ETA de secuestrar a su padre y a su marido, éste decidió iniciar actividades profesionales "alejadas de España", para lo que el anterior propietario le cedió la titularidad.



Mujer viajera por las circunstancias del exilio y por afición, hablaba francés, inglés, italiano y portugués.



Otra de sus pasiones eran los caballos y, tras demostrar su talento como amazona, llegó a la presidencia de la Federación Ecuestre Internacional, en la que estuvo doce años (1994-2006).



"Es mejor irse a tiempo, antes de que te den la patada. Ya me siento cansada, viajo continuamente y los viajes largos, a pesar de ser divertidos, me agotan", justificó en su día la marcha del cargo para disfrutar más tiempo de sus hijos y nietos.