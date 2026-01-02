logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

¡FELIZ 2026!

RECIBEN CON GRAN ALEGRÍA, OPTIMISMO E INTERESANTES PROYECTOS EL AÑO NUEVO

Por Maru Bustos PULSO

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
El inicio de un Año Nuevo representa para muchas personas una nueva oportunidad de vida; de ser mejores cada día, superarse, realizarse y alcanzar sus metas y proyectos inmediatos, tanto de manera personal, como en familia.

Son generaciones vanguardistas, visionarias, emprendedoras, capaces de enfrentar grandes retos, con el carácter, decisión, fortaleza y temple, para salir avantes en las adversidades.

Ellos, parejas, matrimonios, mamás y papás, que han formado familia sólidas , comprometidos en las diversas acciones que realizan cada día; en el ámbito personal, familiar y profesional.

Este 2026, inician una nueva etapa de retos, anhelos y proyectos por realizar con la pasión, esfuerzo y entrega que les caracteriza.

Prevalece su amor y gran optimismo por la vida, la familia, su profesión, los amigos y lo que emprenden.

El bienestar, la felicidad, el equilibrio y la armonía en su vida, son esenciales para seguir adelante.

Anhelan consolidarse en el ámbito en el que se desarrollan; trascender y dejar huella.

Hoy están dispuestos a vivir plenamente, con compromiso esta nueva etapa, que anhelan, sea exitosa y fructífera.

¡A triunfar!

