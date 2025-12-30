logo pulso
ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Marca una nueva etapa en su trayectoria artística

Por Redacción PULSO

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La exposición "La evolución de una mirada. Retrospectiva de una artista visual", de la creadora Gaby Ávila, presenta un recorrido por distintas etapas de su trayectoria artística, reuniendo obras de gran formato que reflejan la evolución de su lenguaje visual y cuenta con la curaduría de Isabel Reyes.

La exposición se convirtió en un momento especialmente significativo al marcar la despedida de la artista, quien continuará su carrera fuera del país. Durante la inauguración, Ávila compartió reflexiones sobre su proceso creativo y la nueva etapa que está por iniciar, generando un ambiente cercano y emotivo.

Cabe destacar que Gaby Ávila es la única artista que ha expuesto en dos ocasiones en Kaffee Kunst Berlin, a lo largo de los seis años de trayectoria del espacio. La exposición puede visitarse en Universidad 133, Kaffee Kunst Berlin, de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

