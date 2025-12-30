GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

La exposición "La evolución de una mirada. Retrospectiva de una artista visual", de la creadora Gaby Ávila, presenta un recorrido por distintas etapas de su trayectoria artística, reuniendo obras de gran formato que reflejan la evolución de su lenguaje visual y cuenta con la curaduría de Isabel Reyes.

La exposición se convirtió en un momento especialmente significativo al marcar la despedida de la artista, quien continuará su carrera fuera del país. Durante la inauguración, Ávila compartió reflexiones sobre su proceso creativo y la nueva etapa que está por iniciar, generando un ambiente cercano y emotivo.

Cabe destacar que Gaby Ávila es la única artista que ha expuesto en dos ocasiones en Kaffee Kunst Berlin, a lo largo de los seis años de trayectoria del espacio. La exposición puede visitarse en Universidad 133, Kaffee Kunst Berlin, de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.