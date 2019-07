Fendi rinde tributo al "kaiser" Lagerfeld en el centro del imperio romano

Los tonos claros, blanco, beige, marrones y negro protagonizaron su colección de alta costura otoño-invierno 2019-2020 en la que no hubo una sola estridencia de otras tonalidades, fueron todos colores sacados de la típica paleta cromática invernal.



Una colección, llamada "The dawn of romanity" ("El amanecer de la romanidad"), exhibió 54 propuestas artesanales, el mismo número de años que el "kaiser" de la moda, fallecido el pasado febrero, trabajó en la Maison.



En esta cálida noche romana, y al aire libre, unos 600 invitados atendieron a este desfile de largos abrigos hasta los tobillos y amplios vuelos, también con pieles tanto en la prenda entera como en los cuellos.



De ellos algunos en materiales sostenible elaborados a partir de la cachemir y otros materiales.



Especial protagonismo tuvieron los vestidos y las faldas de amplísimo vuelo con reminiscencias barrocas, cuajados de bordados, brocados, algunas transparencias y brillos, algunos con largas colas que arrastraban sobre la pasarela, en el corazón de los Foros romanos.



Entre los motivos de los estampados destacaron los círculos, los formas geométricas, algún guiño étnico, siempre en los mencionados tonos tierra.



En algunas prendas estuvieron presentes las grandes mangas abullonadas, como en abrigos y chaquetas, y otras pocas propuestas presentaron elegantes trajes de pantalón con campanas y transparencias.



Es la segunda vez que Fendi rinde homenaje a Lagerfeld desde su desaparición. El pasado febrero la casa presentó en la pasarela milanesa su colección para mujer del próximo invierno, en la que fue la última colaboración entre el mítico diseñador alemán y Silvia Venturini Fendi, quien ha tomado el testigo de la creación artística.



La nueva creativa fue ovacionada por los asistentes al desfile, sentados sobre largos bancos de mármol, que pudieron disfrutar durante esta noche de una impresionante vista del Coliseo y del Templo de Venus recortado en la oscuridad.



Fendi tiene una fuerte relación con Roma, aquí fue fundada la casa en 1925, y aquí celebró su 90 aniversario con un desfile de su colección de otoño/invierno 2016-2017 en la icónica Fontana de Trevi.



Precisamente la firma financió la restauración, concluida en 2015, del escenario del famoso baño de Anita Ekberg en "La Dolce Vita" y ahora ha anunciado otra iniciativa de patrocinio por la que se hará cargo de los trabajos de restauración del Templo de Venus y Roma, con 2.5 millones de euros.



La construcción del templo se inició bajo el emperador Adriano en el año 121 y fue completada 20 años después. Situado en el extremo oriental de los Foros romanos, cerca del Coliseo, albergó la estatua de Venus, la diosa de Roma.



"Gracias a Fendi, el mayor templo conocido de la antigua Roma, dedicado a la Roma Eterna y Venus Félix, volverá a su antigua gloria", afirmó Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo.



"Traer nuestra alta costura a Roma es la mejor manera de celebrar a Karl Lagerfeld, a Fendi y a su ciudad, una oportunidad única para expresar nuestras raíces, audaz creatividad y el más alto savoir-faire, que siempre ha sido parte del ADN de la firma", afirmó Serge Brunschwig, presidente y CEO de Fendi.



Y añadió: "también estoy muy orgulloso de la restauración del Templo de Venus y Roma, de continuar apoyando el patrimonio cultural, no solo de Roma e Italia, sino de todo el mundo ".