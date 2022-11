Frances Roche, la mamá de la princesa Diana quien la abandonó de niña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- La vida de Lady Di es una de las más tristes e inspiradoras al mismo tiempo. La princesa de Gales tuvo un matrimonio muy desdichado junto al rey Carlos III, pero su sufrimiento comenzó cuando era pequeña, ya que su madre la abandonó cuando era tan solo una niña.

Ella es Frances Roche, la primera esposa de John Spencer, VII conde de Spencer. Frances y John Spencer contrajeron matrimonio en 1954, cuando ella tenía 18 años. En 1955 nació Elizabeth Spencer, en 1957 Cynthia Spencer, en 1960 nació John Spencer II pero el bebé falleció a las 10 horas de haber nacido. En 1961 nació Lady Di y en 1964 Charles Spencer, el actual IX conde de Spencer.

En 1967 Frances Roche conoció a Peter Shand Kydd, un rico heredero y empresario australiano. Frances decidió ponerle fin a su matrimonio con John Spencer y abandonó a toda su familia para irse con Kydd. En 1969 Frances firmó el divorcio con Spencer, y ese mismo año se casó con Peter. Lord Spencer ganó la custodia de sus hijos y por este motivo Frances no pudo volver a verlos.

La madre de Frances y abuela de Lady Di, Lady Fermoy, testificó en contra de su hija en el juicio y esto le ayudó a Lord Spencer a ganar la custodia de los niños. Diana tenía seis años cuando Frances se fue con el empresario, y ocho cuando ella y Shand Kydd se casaron.

"Mi madre me decepcionó terriblemente con la boda (...). No paraba de llorar y decía que no podía con la presión", aseguró Lady Di durante una entrevista con Andrew Morton en "Diana: su verdadera historia".

¿Cuándo murió Frances Roche?

Frances Roche falleció el 3 de junio de 2004 después de varios años afectada de Enfermedad de Parkinson a la edad de 68 años. Murió el día del 139 aniversario del nacimiento del rey Jorge V, una curiosa coincidencia porque había nacido el mismo día en que el rey falleciera.