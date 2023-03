Guillermo y Máxima de Holanda tendrán serie estilo "The Crown"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Tal como ocurrió con la familia real británica, la historia del rey Guillermo Alejandro y su esposa, la reina consorte Máxima inspiró la creación de una serie similar a "The Crown".

La serie y el elenco que dará vida a los reyes de Holanda fue presentado hace unos días en Ámsterdam por las productoras Millstreet Films y Star+. El guion está basado en un libro biográfico no autorizado de la reina consorte llamado "Máxima Zorreguieta. Madre Patria".

De acuerdo con la información, los primeros capítulos serán enfocados en la reina consorte Máxima, casada con el rey Guillermo Alejandro de Holanda desde el año 2002, aunque posteriormente se abordará su historia de amor.

Máxima de Holanda, de 51 años, será interpretada por la actriz argentina Delfina Chaves, mientras que el rey Guillermo Alejandro, de 55 años, por el actor holandés Martijn Lakemeier.

Ambos actores se mostraron efusivos y agradecidos por la oportunidad, "Jamás imaginé una oportunidad así. Honestamente, no lo podía creer. Juro por Dios que estoy trabajando realmente duro".

Según información de "La Vanguardia", la serie, cuyo nombre aún se desconoce, comenzará a grabarse durante junio para poder ser estrenada en 2024.

Aunque inicialmente se abordará la infancia de la reina consorte, cuyo nombre de nacimiento es Máxima Zorreguieta, en la primera temporada se presentará el encuentro de la pareja, mismo que ocurrió en España en el año 1999.

Máxima de Holanda trabajaba en Nueva York cuando una amiga la presentó con el rey Guillermo Alejandro, se comprometieron en marzo de 2001 y su boda se celebró en febrero de 2002 con la condición de que el papá de la reina consorte no asistiera.

En el primer vistazo de la serie, la actriz Delfina Chaves luce un elegante traje en color blanco, mientras que el actor que interpretará al monarca holandés un jersey de cuello alto en color negro.