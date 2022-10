"Ha sido complicado", dice Markle sobre muerte de Isabel II

A-AA+

Meghan Markle rompió el silencio y destacó en una entrevista su amor por la reina Isabel II y su legado, y cómo reaccionó el príncipe Harry ante la muerte de Su Majestad.

Al hablar sobre la muerte de Su Majestad, Meghan le dijo a "Variety" que tuvo suerte de haber podido pasar tiempo con la Reina.

"Ha sido un momento complicado, pero mi esposo, siempre optimista, dijo: 'Ahora se reunió con su esposo'".

En una amplia entrevista, Meghan declaró: "Siento una profunda gratitud por haber podido pasar tiempo con ella y conocerla".

Agregó: "Ha habido una gran cantidad de amor y apoyo. Estoy realmente agradecida de haber podido estar con mi esposo para apoyarlo, especialmente durante ese tiempo".

"Ciertamente, en términos de liderazgo femenino, ella es el ejemplo más brillante de cómo se ve eso".

La duquesa dijo que desde el fallecimiento de la Reina había reflexionado sobre el primer compromiso oficial que tuvo con ella y "lo especial que se sintió", y admitió: "Me siento afortunada".

Hablando sobre cómo la familia real está lidiando con la muerte de la Reina, Meghan le dijo a "Variety": "En los grandes momentos de la vida, tienes mucha perspectiva. Te hace preguntarte en qué quieres enfocar tu energía. En este momento, nos sentimos energizados y entusiasmados con todas las cosas que hemos estado construyendo. También estamos enfocados en nuestra fundación. Gran parte del trabajo que hacemos incluye el espacio filantrópico".

Meghan reveló detalles conmovedores de su vida en Los Ángeles, incluido lo que más quería de la vida.

Respondió: "Alegría. Eso es realmente. Es todo por lo que podemos trabajar para nosotros mismos, nuestros amigos, nuestros hijos, quienes nos rodean, eso se sentiría tan bien. Y nos sentimos felices".

También se le preguntó a la duquesa si alguna vez consideraría volver a actuar, a lo que ella respondió: "No. Ya terminé.

"Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no hacerlo".

Pero, cuando se le preguntó a Meghan qué diría si Archie y Lilibet dijeran que querían una carrera en el entretenimiento, dijo que respondería "¡genial!".

Explicó que ambos trabajan desde casa en una oficina compartida, reveló "The Mirror".

También difundió: "Compartimos una oficina. Trabajamos desde casa, como la mayoría de la gente comenzó a hacer durante el encierro.

Nos permite pasar un tiempo significativo con nuestros hijos en este momento realmente especial de sus vidas. Nunca recuperaremos este tiempo". Preparo el desayuno y preparamos a los niños para el día.

"Hacemos muchas llamadas conjuntas y Zooms, pero también tratamos de dividir en qué podemos concentrar nuestras energías para poder lograr aún más. Mi esposo está en una zona horaria de 24 horas, donde la mitad de su vida se despierta como la otra mitad se va a dormir. Es algo así como lo contrario de lo que pasé viviendo en el Reino Unido.

"Él es muy bueno respondiendo mensajes de texto. Yo trato de ser lo más rápido posible con los correos electrónicos. Siempre he dicho, si toma menos de cinco minutos, hágalo ahora".