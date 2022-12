Harry culpa a la prensa británica del aborto de Megan en 2020

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Los duques de Sussex: Harry y Meghan Markle no han parado de hacer fuertes revelaciones en su nuevo documental de Netflix, pues ahora la exactriz estadounidense externó que ha recibido amenazas de muerte, además de que creen saber quien estuvo detrás de su aborto espontáneo.

El proyecto "Harry and Megan", que pretende revelar oscuros secretos de la corona inglesa, ya ha generado polémica desde los primeros tres capítulos, ahora salió a la luz la segunda entrega en la que el también hijo de la Princesa Diana contó algunas incómodas experiencias que vivió dentro del Palacio de Buckingham. Recordemos que la pareja decidió renunciar a la casa real en enero de 2020.

Es durante el quinto episodio que la famosa recordó algunos escalofriantes mensajes que recibía en redes sociales: "Meghan solo necesita morir. Alguien necesita matarla. Tal vez debería ser yo", dijo.

Markle detalló que estaba en shock ante los supuestos recados, ya que pensó: "Esto es lo que realmente sucede en el mundo porque la gente crea odio".

La duquesa aseguró que no podía dormir debido el estrés que le provocaba pensar en las amenazas, ya que siempre estaba pendiente de su alrededor y de la seguridad de su hijo Archie.

Markle y el aborto espontáneo

En noviembre de 2020, Megan habló en el artículo "Las pérdidas que compartimos" para "The New York Times" sobre la fuerte noticia de su bebé, ya que sufrió un aborto espontáneo mientras estaba embarazada.

La actriz relató: había sentido un fuerte calambre y posteriormente cayó al piso mientras tenía en brazos a Archie. Ahí fue cuando supo que estaba perdiendo a su segundo hijo.

Tras esto, los duques viajaron hacia california para alejarse del ojo mediático y de la presión de los medios luego de separarse de la realeza.

Ante lo sucedido, Harry culpó a la prensa británica por el aborto.

En el documental, el duque citó específicamente a "Daily Mail", incluso habían emprendido acciones legales contra el medio por publicar en 2019 una carta que Megan le habría mandado a su padre Thomas Markle en 2019.

"Ahora, ¿sabemos absolutamente que el aborto involuntario fue causado, creado por eso?", dijo y agregó que aunque no tiene una respuesta concreta: el estrés, " la falta de sueño y el momento del embarazo, cuántas semanas tenía, puedo decir por lo que vi, que el aborto espontáneo fue causado por lo que estaban tratando de hacerle a ella", contó.

Por su parte, el hijo de Diana también detalló una tensa reunión que tuvo con sus familiares en donde también participó la reina Isabel II.

Antes de que Megan y Harry decidieran irse del palacio, el duque intentó hacer un acuerdo con los miembros reales: en el que ya no tendrían tareas de tiempo completo dentro de la casa real, pero sí querían seguir trabajando para ayudar a su ahora fallecida abuela.

Los miembros se negaron ante la idea del Harry, lo que lo llevó a una confrontación con su hermano William.

"Fue aterrador ver a mi hermano gritarme y gritarme, y mi padre decir cosas que simplemente no eran ciertas, y mi abuela tranquilamente sentada allí y asimilando todo", relató.