Harry, primer miembro de la familia real en señalar a Andrés de York

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- El príncipe Harry se ha convertido en el primer miembro de la familia real británica en señalar públicamente a su tío, Andrés de York y las acusaciones de delito sexual que tiene en su contra.

En un nuevo fragmento filtrado de su libro de memorias, el duque de Sussex revela el miedo que le generó quedarse sin seguridad privada cuando Meghan Markle y él recibían ataques de la prensa, mientras que Andrés de York seguía conservando la protección.

Gracias a que se han filtrado algunos fragmentos de "Spare", es posible conocer a los miembros de la realeza que más se verán 'afectados' por el príncipe Harry, entre ellos su hermano, el príncipe William, a quien acusó de ser violento y agredirlo en más de una ocasión.

Sin embargo, el príncipe Harry ha decidido ventilar todo y con ello, convertirse en el primer integrante de la monarquía británica en hablar sobre Andrés de York y su relación con el pederasta Jeffrey Epstein.

Según lo revelado por el duque de Sussex, cuando Meghan Markle le cuestionó si se quedarían sin seguridad luego de mudarse a Estados Unidos, él respondió: "Nunca. No en este clima de odio. No después de lo que le pasó a mi madre. Además, no en la estela de mi tío Andrés".

Pero, Harry y Meghan sí fueron despojados de su seguridad, situación que les generó molestia; "Él se vio envuelto en un escándalo vergonzoso, acusado de agresión sexual a una joven y nadie le había sugerido que perdiera su seguridad. Independientemente de las quejas que la gente tuviera contra nosotros, los delitos sexuales no estaban en la lista".

En febrero de 2022, Andrés de York estableció un acuerdo económico con Virgina Giuffre para que desestimara las acusaciones en su contra por presunto abuso; según la versión de la activista, fue obligada a tener encuentros íntimos con el duque de York mientras tenía 17 años.