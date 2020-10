¿Harto del Covid-19?

A medida que la pandemia se prolonga, seguir las pautas de prevención de Covid-19 puede parecer un desafío cada vez mayor.

Este tipo de fatiga no es exclusivo de las precauciones contra una pandemia, como mantener el distanciamiento social, usar cubrebocas y lavarse las manos.

Con todo tipo de cambios de comportamiento relacionados con la salud, incluido el aumento de la actividad física, la alimentación saludable y la disminución del consumo de tabaco, al menos la mitad de las personas recaen dentro de los seis meses.

Piensa en principios de abril. Gran parte de Estados Unidos estaba bajo órdenes de quedarse en casa. La ciudad de Nueva York estaba experimentando cerca de mil muertes por Covid-19 al día, y aparecían nuevos casos de esta enfermedad previamente desconocida en todo el país.

Los temores del Coronavirus hicieron que las personas pidieran lo necesario para la cuarentena o se apresuraran a recorrer las tiendas lo más rápido posible, evitando a todos.

Cuando llegaron a casa, los compradores limpiaron sus comestibles, se lavaron las manos vigorosamente, tal vez incluso tomaron una ducha y se pusieron ropa limpia. La gente se acostumbró a quedarse en casa.

SIN VACUNA

Hoy en día, todavía no existe cura ni vacuna para el Coronavirus, y las cifras de contagios van en aumento. Casi un cuarto de millón de estadounidenses han muerto de Covid-19 y el riesgo de infección persiste. Ahora es el momento de fortalecer su determinación y volver a dedicarse a las medidas de prevención.

ACCIONES

Pero pocos informan del temor que desencadenó todas esas acciones para evitar los gérmenes. ¿Por qué?

Como investigador de salud pública que investiga conductas relacionadas con la salud, sé que hay varias razones psicológicas por las que aparece la fatiga. Afortunadamente, la investigación también sugiere algunas tácticas para ayudarlo a mantenerse a salvo y proteger su salud mental y bienestar.

¿Qué tan grave es en realidad?

Una explicación para salirse del tren de la prevención se reduce a dos importantes predictores de los comportamientos de salud.

Una es la susceptibilidad percibida: ¿qué probabilidad crees que tienes de contraer una enfermedad?

La segunda es la severidad percibida: si te contagias de la enfermedad, ¿qué tan mala crees que será?

Ha habido millones de casos de Covid-19 en Estados Unidos, pero todas esas personas suman menos del 3 por ciento de la población total del país. Dependiendo de dónde vivas, es posible que solo conozcas a unas pocas personas que han contraído Covid-19, aunque las cifras a nivel nacional son altas. Esto puede reducir la susceptibilidad percibida.

TRATAMIENTO

A medida que los médicos aprendieron más sobre el coronavirus y mejoraron los métodos de tratamiento, la tasa de mortalidad en también ha disminuido. En mayo, el 6 por ciento de los casos diagnosticados resultaron fatales, mientras que menos del 3 por ciento lo son hoy. Esta mejora puede reducir la gravedad percibida.

Las personas observan tendencias como estas y se dejan engañar haciéndoles creer que son menos susceptibles al Covid-19 o que la gravedad de la enfermedad no es tan grave. Después de todo, uno podría razonar, han pasado ocho meses y no me he enfermado.

LOS DEMáS LO ESTÁN HACIENDO

Las normas sociales son reglas no escritas sobre cómo se supone que debes comportarte en la sociedad. Si bien las normas sociales se pueden comunicar de muchas formas, una de las vías principales es a través del aprendizaje observacional. ¿Cómo se comportan otros como tú en situaciones similares? Ver eso le proporciona una hoja de ruta para su propio comportamiento.

Cuando los gobiernos estatales deciden abrir bares, restaurantes, gimnasios y cines, puedes leerlo como una señal de que estos lugares ahora son seguros para visitar.

Del mismo modo, cuando ves a personas socializando sin cubrebocas y saltando el distanciamiento social, parece normal y podría hacer que sea más probable que tú también los olvides. Es similar a cómo los grupos de compañeros afectan fuertemente tanto el consumo de alcohol como de alimentos.

ANHELO DE CONECTAR

Los esfuerzos de distanciamiento han aumentado los sentimientos de aislamiento social y soledad de muchas personas, especialmente entre los adultos mayores y las personas que viven solas.

Los seres humanos son animales naturalmente sociales. Por tanto, el aislamiento social puede resultar especialmente desagradable.

Y puede conducir a una variedad de resultados de salud deficientes, incluida la hipertensión y la falta de sueño.

La gente pudo dejar de reunirse con amigos en la primavera y evitar las reuniones, pero puede ser realmente difícil mantener un comportamiento a largo plazo que puede parecer que todo es negativo y no positivo.

El truco consiste en equilibrar el distanciamiento físico con la conexión social. Los investigadores saben que recordar o sentir nostalgia por beber o fumar es uno de los principales factores de riesgo de recaída.