Hija del príncipe Andrés cancela su fiesta de compromiso por escándalos de su papá

La nieta de la reina Isabel ll, la princesa Beatriz ha decidido cancelar su fiesta de compromiso con Edoardo Mapelli debido a los fuertes escándalos en los que su papá, el príncipe Andrés, está envuelto por su relación con el fallecido pederasta, Jeffrey Epstein y los paraísos fiscales con el empresario multimillonario, David Rowland.

De acuerdo al "Daily Mail", la princesa Beatriz y su prometido el empresario, Edoardo Mapelli habían enviado a sus amigos y familiares las invitaciones para su fiesta de compromiso que se llevaría a cabo el 18 de diciembre en Chiltern FireHouse.

Sin embargo, la prima del príncipe William y el príncipe Harry decidió cancelar la fiesta de compromiso debido al temor y preocupación que tiene por su padre, el príncipe Andrés al ser fotografiado por los paparazzi.

"Bea tuvo que cambiar la fecha de su fiesta de compromiso en el Chiltern Firehouse por temor a que haya demasiados fotógrafos afuera, buscándolo", según informa "Daily Mail".

"Pero la elección del lugar causó alarma entre los amigos preocupados porque era demasiado importante dado el momento sensible por el que está pasando su familia", añadió el diario británico.

La publicación también menciona que Beatriz de York y Edoardo Mapelli probablemente solo cambien la fecha de la fiesta para que el príncipe Andrés asista de una manera más segura y sin ser fotografiado.

"Ahora parece que la princesa Beatriz y su prometido, Edo Mapelli Mozzi han cambiado la fecha para que Andrew pueda colarse por debajo del radar", según "Daily Mail".

Pero una fuente cercana a la princesa Beatriz le dijo a Us Weekly que la hija de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés organizará una pequeña reunión en la casa de una amiga y celebrar su compromiso con Edoardo Mapelli.

La cancelación de la fiesta de compromiso se da después de una segunda víctima de Jeffrey Epstein, quien se presentó el fin de semana a revelar que también tuvo relaciones con el príncipe Andrés.

Hasta el momento el palacio de Buckingham no ha comunicado nada al respecto.