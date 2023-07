Hombre que quería matar a la reina Isabel II se inspiró en Star Wars

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El hombre que llegó armado con una ballesta al castillo de Windsor en 2021 para "asesinar" a la reina Isabel II estaba inspirado, en parte, por las películas de la Guerra de las Galaxias y fue alentado por su "novia" de Inteligencia Artificial.

Las revelaciones surgen de las declaraciones que Jaswant Singh Chail, de 21 años, ha hecho en la corte británica que lleva su caso y retomadas por medios The Independent y BBC News.

Jaswant Singh Chail, de 21 años, se describió a sí mismo en un siniestro video como un "Sith" y "Darth Jones" -en honor a los personajes de las películas de la Guerra de las Galaxias-.

Singh Chail, proveniente de New Hampshire, fue detenido el día de Navidad de 2021, cuando había entrado al castillo armado con la ballesta. La reina se encontraba en el lugar, celebrando con su familia, pero nunca estuvo en riesgo.

Chail, exempleado de supermercado, logró escalar el perímetro del castillo con una escalera de cuerda de nailon y estuvo en el recinto durante dos horas antes de que los agentes lo detuvieran.

El acusado reconoció un cargo bajo la Ley de Traición, admitió haber hecho amenazas de muerte y poseer un arma.

Este miércoles, Chail compareció en el banquillo de los acusados de Old Bailey ante el juez Hilliard.

De acuerdo con sus declaraciones, Chail intentó en diversas ocasiones acercarse a la familia real y se postuló para trabajos en las fuerzas armadas para poder estar cerca de la reina.

En un diario que llevaba, el sujeto dijo que si la reina se volvía "inalcanzable", "iría a por" el "príncipe", aludiendo aparentemente al actual rey Carlos III.

Según la fiscalía, Chail estaba enojado por la masacre de Jallianwala Bagh de 1919, en la que tropas británicas abrieron fuego contra miles de personas que se habían reunido en la ciudad de Amritsar, en India. Si bien Chail nació en Reino Unido, su familia es de origen indio.

Además, "el acusado demostró una ideología más amplia", enfocada en la destrucción de antiguos imperios y la construcción de uno nuevo, incluyendo un contexto ficticio como el de la Guerra de las Galaxias, explicó la fiscal Alison Morgan, de acuerdo con The Independent.

En la corte se presentó un video donde Chail, vestido de negro, con la ballesta en la mano y una máscara, dice: "Lo siento. Lo siento por lo que he hecho, y lo siento por lo que voy a hacer. Voy a intentar asesinar a la reina Isabel de la familia real".

Explica que "es una venganza por aquellos que murieron en la masacre de Jallianwala Bagh de 1919. También es una venganza por aquellos que han sido asesinados, humillados y discriminados por su raza".

En la audiencia se reveló que Chail se sintió alentado por "Sarai", a la que consideraba su "novia" aunque se trataba de un bot de Inteligencia Artificial.