Islas de Mazatlán que son poco conocidas para visitar en un futuro

Mazatlán es uno de los destinos preferido por sus playas y, por supuesto, por su famoso carnaval que se realiza en febrero.

Por lo pronto, te recomendamos visitarlo en un futuro, pues aún no es momento de disfrutar de este destino de playa debido a que Sinaloa continúa en semáforo rojo por la pandemia. Sin embargo, este es un buen alto en el camino para informarte sobre otros atractivos que tiene el puerto y que podrías incluir en tu próximo viaje.

En cuanto haya un menor riesgo de contagios y te animes a visitar Mazatlán te recomendamos incluir lugares que no sean tan concurridos, como Isla de Venados e Isla de la Piedra.

Isla de Venados

La isla se encuentra frente a la zona hotelera de Mazatlán, en la Zona Dorada. No la vayas a confundir, ya que en total hay tres islas y la única que se puede visitar es, precisamente, ésta, la de en medio. Las otras dos: Isla Pájaros e Isla Lobos solo pueden ser contempladas desde el mar pero no puedes pisar tierra porque son áreas protegidas.

Para llegar a Isla de Venados puedes tomar un paseo en catamarán o contratar un bote privado. Al llegar notarás su atmósfera tranquila. Su playa es de oleaje suave y, desde ahí, es posible ver la costa de Mazatlán.

La isla está tupida de matorrales y entre las especies de animales que se pueden observar están los tejones, ardillas y, por supuesto, venados.

Aunque la Isla de Venados se encuentre el mayor tiempo deshabitada, las personas que la visiten no solamente van a poder estar en la playa descansando y tomando el sol, sino que también es posible hacer snorkel, kayak y paddle boarding. Paseos en banana y en motos acuáticas, la mayoría de veces están disponibles por medio de los paseos en catamarán. Te recomendamos que, si te es posible, elijas un paseo más privado.

Si eliges ir en catamarán, en tiempos de Covid-19 es necesario que seas más responsable que nunca y busques embarcaciones que ofrezcan sólidos protocolos de segurdad sanitaria. Varios de ellos ya tienen planeado reducir el número de sus pasajeros al 40%. Para conocer más sobre este paseo o hacer reservaciones puedes comunicarte a los teléfonos 669 916 3468. Estos zarpan de Marina el Cid.

Isla de la Piedra

Se ubica frente al muelle turístico de cruceros. Se puede llegar de la misma manera que la anterior: en lancha o en un paseo en catamarán. Ya en Isla de la Piedra deberás recorrer varios metros para ir a sus playas vírgenes y disfrutar de ellas.

Durante los años treinta, su tierra fue utilizada para la agricultura, por lo que mientras vas recorriendo la isla podrás ver grandes palmares de cultivo. Además de flores, silvestres y árboles frutales existen manglares.

En la playa encontrarás un ambiente de tranquilidad. Hay algunas palapas que pertenecen a los restaurantes del lugar que son ideales para relajarte con el sonido del suave oleaje. Esta experiencia la puedes acompañar degustando gran variedad de mariscos y pescados frescos.

Si quieres ir más allá de la zona principal de la playa, hay dos opciones: rentar un caballo o hacer un recorrido en cuatrimotos, ambos se pueden alquilar en la playa.

Para las actividades ya en el mar te recomendamos remar en un kayak.

Viajes el Sábalo hace un tour a la Isla de la Piedra, ellos mismos los recogen y regresan al hotel donde están ubicados y solamente darán servicio a un 40% de su capacidad total. Para reservaciones debes marcar 669 986 4930.