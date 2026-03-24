JERÓNIMO ES NUEVO CRISTIANO

Jerónimo Herbert Marín recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Acompañado de sus papás: Daniel Herbert y Andrea Marín participó en la celebración, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Ahí, se encontraban sus abuelitos, seres queridos y amistades.

Invitaron de padrinos del niño a: Mariana Marín, Sofía Torre y Romel Fernández.

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El sacerdote expresó un cálido mensaje a los papás y padrinos del niño.

Enseguida, bendijo el agua del Río Jordán y la derramó sobre las sienes de Diego para, así bautizarlo, liberarlo del pecado original y convertirlo en cristiano.

Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados les felicitaron.