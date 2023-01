Kate Middleton reaparece tras lanzamiento del libro de Harry

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Kate Middleton se mostró por primera vez en público desde el lanzamiento de "Spare", el libro de memorias del príncipe Harry en el que ataca y exhibe a la familia real británica.

La princesa de Gales y su esposo el príncipe William son dos de los nombres más mencionados en dicho libro, ya que el duque de Sussex asegura que tuvieron actitudes groseras contra Meghan Markle.

Abordo de su camioneta de color negro, Kate Middleton, de 41 años, lució un rostro serio, reflexivo e incluso se podría definir como devastado.

La mamá del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis no llevaba maquillaje, razón por la que tal vez no luce como de costumbre.

Catalina de Gales vestía un abrigo en color café mientras que su cuello estaba cubierto con una bufanda de todo similar. De acuerdo con "The Mirror", el príncipe William y su familia no habían sido vistos recientemente porque se encontraban de vacaciones.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Kate Middleton?

En su libro, Enrique de Sussex asegura que Kate era como su hermana; sin embargo, su relación se fragmentó cuando él comenzó a salir con Meghan Markle.

"Era despreocupada, dulce, amable. Había hecho un año sabático en Florencia, sabía de fotografía, de arte y de ropa. Le encantaba la ropa. Su nombre era Kate".

En un emotivo fragmento, el duque de Sussex revela la estrecha relación de cariño que tenía con la esposa de su hermano; "Me gustaba ver reír a Kate. Mejor aún, me gustaba hacerla reír y yo era bastante bueno en eso".

Pero también revela los aparentes gestos groseros de Kate con Meghan, incluyendo la pelea antes de su boda, la cual se originó por un problema en el vestido de la pequeña princesa Charlotte.

Por otra parte, en su entrevista con el periodista Tom Bradby, el príncipe Harry aseguró que Kate Middleton había estereotipado a Meghan Markle, de 41 años, porque era una actriz divorciada.