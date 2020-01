La madre de Bar Rafaeli, dispuesta a ir a la cárcel en lugar de su hija

Bar Rafaeli y sus padres, sospechosos de lavado de dinero, evasión de impuestos y falso testimonio, han propuesto a la Fiscalía que sea la madre de la modelo quien vaya a la cárcel y esta, que acaba de dar a luz a su tercer hijo, sea solo condenada a trabajos comunitarios para poder cuidar de sus niños.



La familia ofrece declararse culpable y que la madre, Tzipi, sea sentenciada a alrededor de un año y medio de prisión, evitando así que su hija, una modelo mundialmente conocida, sea encarcelada, reveló el Canal 13 de Noticias.



Hace un año, la Fiscalía -que aún no ha emitido una acusación formal- informó a la estrella de la moda y a sus progenitores de que podían ser procesados por delitos fiscales, acusados de ocultar 30 millones de shékeles (unos 8 millones de euros/8,9 millones de dólares) y no tributar por ellos.



Los padres de la que fue presentadora del festival de Eurovisión 2019 son investigados por presunto lavado de dinero y encubrimiento por alegar que eran beneficiarios de unas cuentas cuyos ingresos en realidad habrían sido para su hija.



También son sospechosos de haber dado información falsa a las autoridades fiscales y esconder detalles sobre los vínculos que la supermodelo mantenía en Israel cuando trabajaba en el extranjero.



Ella siempre ha alegado que el dinero lo ganó en Estados Unidos, donde residía, y que no estaba obligada a declararlo en su país, una postura que la Justicia cuestiona.



Asimismo, la madre de Rafaeli es sospechosa de no haber informado sobre unos 770.000 euros (unos 858.000 dólares) recibidos por comisiones como agente de su hija, que supuestamente ingresó en cuentas bancarias extranjeras o de sus empresas.



Contactada por Efe, la Fiscalía no respondió sobre la situación en la que se encuentra la cuestión, pero, según el diario Haaretz, esta aún no habría respondido a la propuesta de la familia Rafaeli.



El pasado abril, en otro proceso judicial, un tribunal israelí ordenó a Rafaeli que pagara casi cuatro millones de euros por ocultar parte sus ganancias al fisco.