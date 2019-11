La marca italiana Roberto Cavalli pasa a manos emiratíes

La firma de moda italiana Roberto Cavalli ha sido vendida al empresario emiratí Hussain Sajwani, presidente de la compañía Damac Properties, con sede en Dubai, según recogen hoy los medios italianos.



La sociedad de inversiones dubaití ha presentado la mejor oferta por la casa de moda florentina de todas las ofertas que habían llegado por su control, ejercido anteriormente por el fondo privado italiano Clessidra, de acuerdo a las mismas fuentes.



La operación se ha realizado a través de la sociedad Vision Investments, vehículo de inversión privado controlado por Sajwani.



Y sigue a una colaboración firmada en 2017 por la marca y el grupo Dico, en base al cual el diseñador Roberto Cavalli decorará el interior de hoteles de lujo.



"Estamos entusiasmados de sacar adelante la increíble historia de la marca Roberto Cavalli (...) Creo que la firma encaje perfectamente con nuestra idea de lujo", celebra Sajwani en un comunicado difundido por los medios italianos.



El empresario emiratí se fija como "objetivo" mantener el "prestigio internacional" de la firma de moda y "asegurar su estabilidad".



Roberto Cavalli era propiedad al 90 % del fondo de capital privado Clessidra desde 2015 y en los últimos tiempos había experimentado serios problemas económicos, hasta el punto de suspender sus actividades en los Estados Unidos.



Además el pasado marzo su director creativo, Paul Surridge, anunció su salida de la firma.



En 2018 la casa italiana fundada en la década de los setenta contrató los servicios de asesoramiento del banco Rothschild para intentar captar a nuevos inversores que inyecten capital e impulsen de nuevo el negocio.



Además el fundador de la firma y diseñador, de 79 años, ha sido hospitalizado durante varias semanas recientemente por razones que se desconocen, según anunció el mismo en sus redes sociales el 13 de octubre.



"Estoy en el hospital de Milán, no es nada muy malo, pero de todos modos estoy nervioso", escribía, junto a una fotografía con su novia, la exmodelo Sandra Nilsson, en la que se le veía con respiración asistida.



El 14 de octubre, un día antes de su cumpleaños, publicó otra fotografía en su Facebook en el que aparecía en el campo y decía: "Me siento fantástico, después de dos semanas en el hospital me siento como nuevo. Mando besos a todos mis amigos. Estoy feliz de volver a casa completamente sano".