La Met Gala queda pospuesta indefinidamente por la propagación de coronavirus

La Met Gala, uno de los acontecimientos más sonados del mundo de la moda, ha sido pospuesta indefinidamente por la propagación del coronavirus, anunció este lunes la editora jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, quien organiza el evento.



"Dada la inevitable y responsable decisión del Museo Metropolitano de cerrar sus puertas, 'About Time', y la gala de inauguración, no se celebrarán en la fecha prevista", dijo Wintour en un artículo de opinión publicado en su revista sobre el destacado evento, que estaba programado para el próximo 4 de mayo.



El Museo Metropolitano de Nueva York (Met), donde se celebra la gala, cerró el pasado viernes sus tres ubicaciones como medida de precaución por la propagación del coronavirus, sin dar una fecha aproximada de reapertura.



Vogue señala en otro artículo paralelo que el Met ha anunciado en un correo interno que permanecerá cerrado hasta al menos el próximo 4 de abril.



Además, subraya, dado que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) ha aconsejado que no se lleven a cabo reuniones de más de 50 personas durante las próximas 8 semanas, el museo ha decidido que "todos los programas y eventos programados hasta el 15 de mayo sean cancelados o pospuestos".



Hace solo cinco días, una representante del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, que organiza el evento, aseguraba que el evento sí que iba a celebrarse.



"Procedemos con los mismos planes y esperamos con impaciencia la noche inolvidable", dijo al medio The Cut la jefa de relaciones exteriores del Instituto del Traje, Nancy Chilton, que aseguró sin embargo que seguirán "de cerca la situación".



Se trataba de una destacada gala este año, ya que el Met celebra el 150 aniversario de su fundación.



Para la ocasión, se había anunciado que los actores Meryl Streep, Emma Stone y Lin-Manuel Miranda serían los anfitriones de la gran fiesta.



Esta iba a ser la primera vez que Streep acudía al evento, al igual que Miranda, de origen puertorriqueño, quien también se estrenaba en la cita anua que el Met utiliza para financiar buena parte de las actividades de su Instituto del Traje.



Esta actual pandemia del COVID-19 ya deja, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 6.000 muertos y más de 165.000 contagiados en todo el mundo.