La princesa Charlotte de Gales es criticada por su falta de higiene

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La princesa Charlotte de Gales empieza a lidiar, ya de niña, con las redes sociales. Sus padres suelen compartir eventos sociales y con distintas organizaciones, por lo tanto a veces van con sus hijos que no pueden evitar ser captados tanto por la prensa como por los usuarios de las redes sociales.

La corona británica puede controlar videos e imágenes que sucedan puertas para adentro de sus palacios, pero cuando hay asistencia a lugares con acceso al público, quedan expuestos. Así como se vieron distintas situaciones captadas por las redes sociales en la coronación de Carlos III, fue a través de Tik Tok en donde la nieta de Lady Di no pudo ocultar una situación mientras comía.

Luego del ajetreado evento que se llevó los ojos del mundo con la coronación de Carlos III, los príncipes de Gales participaron de una divertida actividad junto a sus hijos. Relajados y vestidos informalmente, los niños estaban dispuestos a pasar un buen momento, pero un video de Tik Tok mostró a la princesa Charlotte mientras comía.

Mientras su madre se ocupada de uno de sus hermanos, la princesa Charlotte de Gales fue captada comiendo el postre que se le había caído al suelo. Se ve a la niña levantar del piso la comida. Aunque hubo quienes se impresionaron por el gesto de la joven de ocho años, otros se asombraron de que no tuviera inconvenientes en levantar la comida y se sintieron conectados con ella.

El video de Tik Tok se viralizó, por lo que los internautas dejaron divertidos comentarios sobre la acción de la única hija del príncipe William y Kate Middleton. "Al menos sabemos que la realeza también aplica la regla de los cinco segundos", "Todos viendo a Louis. Yo viendo a la princesa Charlotte comer lo que se cayó al suelo", y "Qué linda Charlotte, no desperdicia nada", fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales.