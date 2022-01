La reina Isabel II prepara un nuevo golpe contra Andrés y Harry

No cabe duda que conforme avanza el proceso judicial en Estados Unidos en contra del príncipe Andrés, duque de York, el palacio de Buckingham está cada vez más nervioso por deslindarse de la figura que actualmente representa el hijo preferido de la reina Isabel II para la imagen de la monarquía inglesa, debido, a que hace cinco días, se comunicó que la monarca había decidido retirarle todos los cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas al príncipe Andrés.

Ahora, todo parece indicar que por fin se convenció a la reina Isabel II de ir un paso más en el deslindamiento de la familia real con las acciones cometidas por el duque de York, ya que, recientemente, una fuente consultada por el "Daily Mail" aseguró que el palacio de Buckingham está estudiando la posibilidad de retirar el papel de consejero de Estado al príncipe Andrés, un cargo potencialmente importante que todavía posee.

No obstante, lo que también llamó la atención es que no solamente están pensando en retirar al duque de York, también al príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II, quien desde que decidió abandonar su puesto como integrante senior de la familia real, no ha dejado de criticar su vida adentro de ella, incluso, se asegura que tiene muy molesta a la monarca por la noticia de que próximamente publicará sus memorias.

Se sabe que existen cuatro consejeros de Estado, los cuales, podrían sustituir a la reina Isabel si está no pudiera desempeñar sus funciones por enfermedad o ausencia en territorio inglés. De hecho, parte sus funciones, en caso de alguna de estas dos causas, es firmar documentos, asistir a reuniones del Consejo Privado y recibir las credenciales de los nuevos embajadores en el Reino Unido.

"Es un verdadero problema que el Palacio está tratando de resolver. ¿Se imaginan que el duque de York tuviera que firmar documentos oficiales, por ejemplo, porque el príncipe de Gales y el duque de Cambridge estuvieran en el extranjero y la reina estuviera enferma? No es exagerado decir que podría poner en peligro la monarquía", explicó la fuente.

Por ley, los consejeros de Estado son el cónyuge del monarca y las cuatro personas siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de 21 años, por lo que, actualmente, esos cargos están ocupados por el príncipe Carlos de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y el príncipe Andrés.

Si se aprobara a través de una ley del Parlamento la destitución del duque de York y el duque de Sussex, los siguientes en ascender como consejeros de Estado serían la princesa Ana y posiblemente su hijo Peter Phillips.

Además, se dio a conocer que ni Harry, ni Andrés recibirán la medalla del Jubileo de Platino de la Reina el próximo 6 de febrero, con motivo de sus 70 años en el trono del Reino Unido, y la cual, se entregará a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos, los servicios de emergencia y las prisiones.