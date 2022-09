Lady Di: Auto maldito, atentando y alcohol, teorías sobre su muerte

A-AA+

Hace 25 años murió Lady Di, el hecho, sigue siendo material para varias producciones documentales, que intentan escudriñar en las causas. El hecho fue que junto con Dodi Al-Fayed falleció la madrugada del 31 de agosto de 1997, al igual que el conductor del vehículo.

Aquí te presentamos las teorías que hay en torno a la muerte y donde verlas.



Auto maldito

En el documental "La muerte de Diana: una increíble revelación", se indica que el auto Mercedes S280 que transportaba a la pareja, tenía algo raro. Basado en el libro "¿Quién mató a Lady Di?", de los periodistas Bruno Mouron, Jean Michel Caradesh y Pascal Rostain, el filme se refiere a que el automotor tenía antecedentes oscuros.

A su primer dueño de 1994 se lo robaron tres meses después de haberlo adquirido y el ladrón sufrió un accidente, quedando destruido el vehículo. Recuperado, el dueño lo reparó y años después llegó a manos de Diana y Al-Fayed.



Atentado y alcohol

Mohamed Al-Fayed, papá de Dodi, piensa que su hijo fue víctima de un atentado esa madrugada de hace 25 años, según conclusiones de un detective privado contratado. El millonario abundó que la princesa estaba embarazada de Dodi y eso pudo ser factor para el desenlace. Y hay versiones que ponen a Henri Paul, conductor del vehículo, en estado de ebriedad.

Imágenes que salieron después en el hotel, minutos antes del percance, no lo hacen ver caminando o comportándose de manera inestable, algo que no reportaron en su momento los medios británicos.

Ambas hipótesis son discernidas en "Detrás de la muerte de Diana", que estrena el canal Discovery y que consta de cuatro episodios.



¿Amenazas?

"Investigating Diana: death in Paris", realizado por la cadena británica Channel 4 y estrenado este mes en el Reino Unido, muestra un presunto mensaje entregado por el abogado de Lady Di a las autoridades.

En ese mensaje la princesa presuntamente sabía, por medio de una fuente anónima, que había gestiones para deshacerse de ella en 1996 y se había elegido un accidente automovilístico para eso. Un año después, la madrugada del 31 de agosto, murió en un túnel por exceso de velocidad.



El desaparecido

El asesinato de Lady Di, disponible gratuitamente en Youtube, escudriña el supuesto impacto que el Mercedes, a 200 kilómetros por hora, impacta con un vehículo blanco que lo hace estrellarse con una columna. "No se sabe nada de ese coche blanco, pierde el control y choca con la columna número 13, curioso número, todo muy poético, como todo muy preparado ¿no?", cuestiona el expositor. "No se hizo pública la autopsia, fue misteriosa", subraya.