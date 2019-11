Las modelos icónicas que desfilaron en Victoria's Secret Fashion

A pesar de que ya hicieron oficial que el Victoria's Secret Fashion Show se cancela, hoy recordamos a las modelos que hicieron historia en este importante evento de moda. Entre las favoritas siempre estuvieron Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk o Kendall Jenner, entre otras. Sin embargo, queremos destacar el trabajo de otras modelos como Sara Sampaio, Martha Hunt, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gisele Bündchen.

Estas son las modelos más icónicas de Victoria's Secret.

1. Barbara Palvin: La modelo Barbara Palvin es una de los ángeles de Victoria's Secret más jóvenes. Ella tan solo tiene 19 años de edad y ya ha conquistado a miles de personas. Además ha sido imagen de Armani, Pull and Bear y H&M.

2. Karlie Kloss: La modelo Karlie Kloss es una de los ángeles de Victoria más famosos. Su increíble belleza y su envidiable gura la han colocado como la favorita en varias ocasiones y desfiles. Además, su rostro es de los más cotizados y es imagen de varias marcas de cosméticos.

3. Candice Swanepoel: La increíble carrera de esta modelo comenzó a los 15 años de edad. Actualmente tiene 31 años, y es una de las modelos más reconocidas de la firma de lencería. Además, esta modelo no solo ha desfilado para VS, sino también para Dolce & Gabbana, Tommy Hilger, entre otras. Sin duda ha sido una de las favoritas del público.

4. Miranda Kerr: Sin duda, Miranda Kerr es una de las modelos más famosas de la firma. Comenzó a trabajar como modelo desde muy joven, sin embargo, tiene una carrera en nutrición y psicología. Sin duda, Miranda ha sido una de las modelos más representativas de VS y ha robado el aliento de los fanáticos a lo largo del mundo.

5. Alessandra Ambrosio: Alessandra ha trabajo por más de 17 años en VS. Y sin duda, ha visitado las ciudades más importantes del mundo de la moda, tales como Londres, Paris o recientemente China. Sin embargo, fue en 2017 que la modelo se despidió de la firma. Su belleza es inconfundible.

6. Gisele Bündchen: Gisele Bündchen es una de las modelos más icónicas de la firma. Y, de hecho, fue una de las que, gracias al show, tuvo gran popularidad. Actualmente se ha dedicado más a su familia y a lanzar libros autobiográficos. También es conocida por participar en la película El Diablo viste a la moda.

7. Heidi Klum: Sin duda es uno de los nombres más reconocidos de la industria y, también, de la firma de lencería. Su paso por Victoria's Secret le permitió conocer los escenarios de la televisión y también probar suerte como actriz. Además, se ha vuelto famosa por sus increíbles esta de Halloween y sus excéntricos disfraces.

8. Rosie Huntington-Whiteley: De origen inglés, Rosie fue de las primeras modelos en recibir un contrato con la firma luego de que Heidi Klum saliera. Sin duda, desfilar en Victoria's Secret le abrió las puertas de la fama y esto le permitió ser considerada como modelo. Actualmente, Rosie ha lanzado su marca de belleza.

9. Naomi Campbell: Conocida por su espectacular caminar, Naomi Campbell significó para la firma de lencería un gran acierto. Su impactante belleza hizo que VS fuera de las marcas más consumidas en los noventa. Y sin duda su relación con la marca le trajo mucha fama y contratos a futuro.

10. Irina Shayk: Sin duda una de los rostros más conocidos de la marca. Su paso por VS la hizo muy famosa y también su polémica caminata embarazada en el año 2016 la puso en los reflectores de los medios internacionales. Sin duda este fue uno de los momentos más impactantes de la historia de la firma.

Estas son tan solo una muestra de las modelos más icónicas de Victoria's Secret. Este pequeño listado solo nombro a 10 de las más icónicas modelos, sin embargo, por sus pasarelas han desfilado no solo belleza sino también mujeres fuertes y poderosas que cada día nos inspiran a lucir increíble en todo momento.