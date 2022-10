'Le Cahier de Lola', la valenciana que te descubre el París más insólito

Aunque empezó como un afición, la cuenta de Instagram de la valenciana Lola Gea se ha convertido en un referente para los turistas hispano hablantes que llegan a París, donde cerca de 30.000 seguidores la siguen y la interrogan para descubrir sus consejos sobre la capital francesa y sus guías de rincones insólitos.

Con "Le Cahier de Lola", esta valenciana de 30 años, instalada en París desde hace once, ha encontrado un lugar en el que compartir su pasión por la arquitectura, la historia del arte e incluso la comida, adaptando sus consejos a su público, en un 80 % español, pero también procedente de Francia, México, Argentina o Estados Unidos.

Tras años conquistado las redes, este mes ha puesto a la venta sus primeras guías de la ciudad, para descubrir París en siete días o, en formato mini, para pasear como un local por las mejores direcciones en torno a la Torre Eiffel.

"Empecé a escribir en Instagram sobre lo que me gustaba, pero me di cuenta de que París era lo que más interesaba. La gente lo veía muy útil así que me decidí a escribir solo de esta ciudad", dice Gea en un encuentro con EFE, en un paseo en torno a las galerías comerciales del siglo XX, en el centro de la capital francesa.

En estos históricos pasajes, la bloguera bucea en las librerías de ocasión en busca de los libros más curiosos sobre la historia o la arquitectura de París, que colecciona a montones.

"Me han escrito de algunas editoriales para escribir sobre París, creo que es un proyecto muy bonito de cara a la vitrina pero difícil de monetizar", comenta.

DEL ART DÉCO A 'EMILY IN PARIS'

Los mensajes animándola a escribir un libro han tomado forma, de momento, con estas guías, a la venta en su página web, que pueden ser actualizadas con más facilidad, como la última que está preparando: un paseo siguiendo las obras del arquitecto de arte impulsor del Art Déco, Hector Guimard, creador de las icónicas entradas de metro de París.

"No enseño un París secreto, pero sí el que la gente no suele venir a ver. Por eso yo disfruto más escribiendo estos paseos insólitos que haciendo grandes guías, aunque al final lo que la gente más pide son las listas: 22 planes insólitos, recorrido de la serie "Emily in Paris", qué ver si vienes por primera vez...", explica la autora de "Le Cahier de Lola".

Sus seguidores son amantes de París: algunos han estado en numerosas ocasiones, otros descubren la ciudad por primera vez, y algunos sueñan con ella desde sus casas. Hay incluso parisinos que aprenden de su ciudad gracias a ella.

Pese a las numerosas propuestas comerciales que le llegan, esta especialista en marketing de creación de contenidos asegura que seguirá trabajando en su blog como un "hobby", para conservar la autenticidad.

"Trabajo en redes sociales, conozco bien lo que hay detrás y no me apetece. Quiero ser lo más auténtica posible. Recomiendo solo cosas que me gusten, y la mayoría de veces no me pagan por ello", confiesa.

Su blog es además una buena fuente de direcciones comerciales y consejos sobre cómo moverse en familia con niños pequeños, gracias a su propia experiencia como madre primeriza de una niña de un año, aunque asegura que entre sus seguidores sigue predominando el interés por la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco del Triunfo y los monumentos más convencionales.

Sus cerca de 600 publicaciones en Instagram son solo el principio, dice, porque, como escribió Enrique Vila-Matas, "Todo se acaba, menos París, que no se acaba nunca" y a ella también la acompaña siempre.

"Tengo muchísimas fotos guardadas e ideas, tantas que a veces me agobio -dice Gea-. Cuando entras en las profundidades de París te das cuenta de que no hay vida suficiente para conocer todos los detalles que esta ciudad te puede ofrecer".