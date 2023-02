“LO QUE LIBROS NOS DAN”

Inagotable es, el hablar de los libros y lo que produce su lectura. Si todos los mexicanos supieran y comprobaran lo que proporciona el leer, nuestra historia sería otra, en definitiva.

El lenguaje es la materia prima con la que podemos construirnos, definirnos

La lengua que cada uno de nosotros posee, permite nombrar, señalar, entender, compartir, informar, preguntar y responder los interminables temas de la humanidad: el amor, el origen, la muerte, el tiempo, la sexualidad, el trabajo, las relaciones humanas.

Ustedes saben que la historia de la humanidad comenzó en el momento que se pudo relatar, narrar, construir a través de una lengua, antes de todo, era la prehistoria.

Ese es el poder del lenguaje. Y, además, innumerables escritores y pensadores lo han afirmado, la ficción es el género que va más allá de una explicación, es la posibilidad de conocer, ver y entender el mundo, no como debiera ser, sino como podría serlo.

Como en el caso de Jorge Volpi y su ensayo de corte científico “Leer la mente”, donde afirma que, «No quiero exagerar: leer cuentos y novelas no nos hace por fuerza mejores personas, pero estoy convencido de que quien no lee cuentos y novelas, y quien no persigue las distintas variedades de la ficción, tiene mucho menos posibilidades de comprender el mundo, de comprender a los demás y de comprenderse a sí mismo».

Lo mismo afirma el historiador contemporáneo, Yuval Harari, en su afamado libro, “De animales a dioses” (Sapiens), donde se confirma la idea de que el arte y el pensamiento abstracto, es lo que nos ha convertido en lo verdaderamente humano y la diferencia con otras especies animales: «La revolución cognitiva fue la capacidad humana de inventar ficciones», es decir, mundos alternos y paralelos que cohabitan con la realidad y que se hacen presentes a través de la imaginación y no por ello dejan de ser meramente ensoñaciones o inverosímiles, sino que forman parte de la realidad y del mundo de las posibilidades.

La literatura en sí, se convierte en una verdadera arma transformadora, con millones de operaciones mentales donde las neuronas se vitaminan.

La imaginación es la materia prima, el oro molido, la facultad para construirlo todo.

Al entrar en contacto con un cuento, una novela o poema, el receptor está ante un simulacro de la realidad.

La mente es tan poderosa y perfecta que no puede distinguir entre la realidad y la ficción, sino que suma y almacena experiencias que serán utilizadas en cualquier momento.

El ser humano está en una constan estimulación neuronal, se encamina hacia una persona que adquiere mayor seguridad y con adecuado armamento para encarar el mundo y las circunstancias individuales.

Si aún no creen en los poderes del arte literario, es el momento que recurran a algunos de estos escritores antes mencionados, que pueden, a través de un lenguaje más atractivo que el mío, convencerlos que los libros son esenciales para nuestra construcción, desarrollo y felicidad humana.