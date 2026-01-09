MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!
RECIBE REGALOS Y SORPRESAS
Galeria
Maricarmen de Salinas cumplió años y lo festejó feliz entre amigas.
El encuentro entre la cumpleañera y las asistentes resultó pleno de alegría y agradables sorpresas.
En un entorno cálido, le desearon bienestar y prosperidad en su vida personal y en su familia, así como más éxitos en los proyectos a emprender.
Con el entusiasmo que les caracteriza a este grupo de amigas, charlaron algunas experiencias recientes, así como de las actividades que realizan.
Desde luego, al grupo les identifica el gran amor y optimismo que tienen por la vida y por lo que emprenden cada día.
Por varias horas, disfrutaron de una amena convivencia.
¡Vaya, que bien la pasaron!
