Más de 10 tianguis en CDMX para visitar ¿Por qué deberías tenerlos cerca si vives en la ciudad?

México tiene infinitas opciones para que los turistas extranjeros compren según sus gustos y necesidades. Desde calles con boutiques exclusivas hasta tianguis. La palabra tiangui proviene del náhuatl y significa mercado.

Los tianguis existían antes de la llegada de los españoles, el más famoso se encontraba en Templo Mayor, ubicado en Tenochtitlán, hoy CDMX. De hecho, despertaron admiración en las tropas militares por la organización de los indígenas en torno al trueque. El tianguis ha venido evolucionando. Pero lo que no ha cambiado es la atracción o el interés de los extranjeros en los tianguis o cerca de los tianguis. Algunos ven estos tianguis como una forma de capturar recuerdos de viajes, otros lo ven como una oportunidad para hacer negocios.

En este artículo te vamos a contar por qué los extranjeros invierten en bienes raíces cerca de los tianguis y una lista de los mejores tianguis para que te estimules a recorrerlos.

¿Qué son los tianguis?

Es un lugar de vendedores ambulantes, un mercado público. Su nombre procede del término náhuatl, tianquiztli que significa mercado público, y son lugares que han existido en sur y centroamérica desde la época prehispánica. Es el lugar tradicional donde periódicamente se reúnen comerciantes y consumidores un día a la semana para efectuar la compra-venta de productos de consumo generalizado, cuya ubicación y permanencia es determinada por la autoridad municipal.

Los tianguis funcionan días fijos y en ellos se puede adquirir una gran variedad de productos:

- Alimentos

- Telas

- Ropa

- Flores

- Electrodomésticos

- Antigüedades

- Joyas

- Comida

- Incluso animales y hasta los famosos locales de micheladas

Su origen se remonta a la época del México prehispánico donde el trueque fue el método más común para hacerse de productos y/o servicios. El lugar de encuentro donde se congregaban las personas para llevar a cabo el trueque es lo que conocemos como tianguis.

¿Por qué las personas invierten en propiedades cerca de los tianguis en CDMX?

En cuanto a economía:

El Producto Interno Bruto es una forma de medir el desarrollo de un país que a vez repercute en la estabilidad económica que se puede vivir en el país. El sector informal representó el 23% del producto interno bruto en 2019 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por cada 100 pesos generados del PIB del país, 77 pesos los generan el 43.5% de los ocupados formales mientras que 23 pesos los generan el 56.5% de ocupados en la informalidad.

En cuanto al desarrollo urbano:

El principal atractivo de los tianguis es su localización. ¿Por qué? Mientras la ubicación sea mejor, habrá una mayor aparición de desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos de casas y departamentos en venta en el DF porque tienden a dinamizar la economía de un lugar y a revalorizar las propiedades. La situación es similar respecto al entorno que se desarrolla alrededor de un centro comercial.

Conseguir productos únicos:

Los tianguis llaman la atención de los extranjeros por otra razón más turística: conseguir productos o muestras que solo existen en la cultura mexicana. Esto quiere decir que las artesanías, vestimentas, joyas e incluso frutas y verduras que solo venden en los tianguis, son ampliamente apreciadas por los turistas que visitan México durante todo el año.

Anímate a investigar las opciones variadisimas que ofrece CDMX en cuanto a propiedades con los mejores expertos en esta área y aprovecha la oportunidad que brindan los bancos con la disminución de las tasas de interés y el impulso de nuevos programas por parte de distintas instituciones para la adquisición de inmuebles.

1. Tianguis de San Felipe de Jesús

Está ubicado al norte de la ciudad, en Av. Dolores Hidalgo, San Felipe de Jesús en CDMX y es considerado el más grande de América Latina. Se extiende por 7 kilómetros con más de 30.000 vendedores. Funciona los domingos y ofrece de todo y para todos, desde un tornillo hasta ropa fina y comida. Se llenan 8 carriles viales desde la madrugada con la finalidad de atender a 500.000 personas.

2. Tianguis de La Lagunilla

Es un famoso mercado de pulgas que ofrece lámparas, sombreros, abrigos, ropa militar, pedrería, joyería, venta y reparación de muebles, discos de vinilo, libros usados, cristalería. Está ubicado en López Rayón 46 Lote 1, Centro 06020, CDMX.

3. Tianguis de El Salados

Se instala los miércoles desde hace más de 40 años en Iztapalapa, alrededor de la colonia Solidaridad. Ofrece ropa de segunda mano, muebles viejos, libros, chácharas chinas, relojes, perfumes, tenis nuevos o usados, autopartes y hasta dispositivos móviles. Está ubicado en Maravillas, El Salado, Chimalhuacán.

4. Tianguis de la Portales

Catalogado como un lugar de antigüedades, su especialidad es la venta de artículos vintage, viejos y esotéricos. Está en la Calle Rumania, entre Libertad y Calzada de Santa Cruz, a unas cuadras del metro Portales.

5. Tianguis Las Pacas de Pino Suárez

Es el lugar favorito de los capitalinos para alimentar su armario. Hay ropa fuera de temporada, descontinuada y nueva, también piezas únicas. Su dirección es Diagonal a Fray Servando 52, en la colonia Tránsito.

6. Tianguis Cultural del Chopo

Conocido como la capital del rock o el templo de la contracultura mexicana, es un lugar lleno de artículos derivados del rock como discos, películas, partituras, carteles, libros, gafas, tatuajes, perforaciones, revistas, pinturas, guitarras y prendas de vestir.

Por varias generaciones ha sido un importante referente cultural donde confluyen cada sábado 6000 personas entre rockeros, darketos, punks, skatos, hippies, rastas, metaleros, urbanos, emos y más. Está ubicado en Aldama, Cuauhtémoc, Buenavista.

7. Tianguis de Tepito

Es otro mercado callejero con una gran extensión kilométrica y situado al norte de la ciudad, en el barrio de Tepito. En su multitud de puestos se encuentran aparatos eléctricos, ropa, joyas, juguetes, productos de segunda mano, relojes, lentes, perfumes, calzado deportivo, videojuegos. También cuenta con una amplia oferta de comida. Funciona todos los días excepto los martes y está en la calle Manuel Doblado 154, Tepito.

8. Tianguis de San Juan

Se encuentra justo en la frontera entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl y es uno de los más grandes con 4 kilómetros de extensión. Además de ropa y tenis encuentras productos para tu mascota (croquetas, juguetes, cepillos, collares), blancos (lencería para el hogar como edredones, toallas, sábanas, almohadas), cosméticos, bolsas, aparatos electrodomésticos, accesorios y refacciones para autos y muchas cosas más.

Conocer la cultura de otros países: el Tianguis además de fungir como un centro indispensable para el trueque, es también un verdadero festín antropológico en el que se pueden percibir el comportamiento, la unión y las costumbres que tienen las familias mexicanas.

Conseguir souvenirs que no encuentras en otros países: en estos espacios milenarios existe un microuniverso en que se pueden conseguir todo y más, lo barato, lo bonito, lo que no hay en otros lugares, lo curioso, lo que nos hace falta y lo que no.

Punto de referencia para recorrer la ciudad: otra razón para ir los tianguis de la Ciudad de México es porque impulsan a conocer otros barrios de la ciudad, recorrer sus alrededores y descubrir lugares escondidos o poco promocionados. La dinámica de los tianguis impulsa el desarrollo económico interno, genera empleo, apoya el turismo y hasta el sector inmobiliario.

1. Mercado Ramón López Valverde

En la frontera entre la Roma y Doctores, justo frente al Centro Médico, se encuentra el Jardín Ramón López Velarde y allí funciona este mercado ambulante los fines de semana. Ofrecen plantas, ropa y una gran cantidad de cosas.

2. Bazar Ignacio Chávez

Ubicado en el Jardín Dr. Ignacio Chávez, conocido también como Jardín Pushkin, funciona los sábados y domingos. Es muy familiar porque en sus 19.000 m2 el parque también alberga una zona con juegos infantiles. Se venden artículos variados pero su especialidad son las antigüedades: muebles, ropa, artículos para el hogar, juguetes y memorabilia. Está ubicado en la Av. Cuauhtémoc y Dr. Navarro, Colonia Doctores.

3. Bazar El Oro

En La Glorieta de Cibeles, un espacio muy concurrido en la colonia Roma, se encuentra un callejón que ofrece una gran cantidad de productos, entre ellos comida, accesorios, música y ropa de todos los estilos. No funciona los días de semana, solo sábados y domingos y se encuentra en Callejón El Oro s/n Roma Norte.

Tianguis Chácharas

Ubicado en Azcapotzalco, es uno de los más concurridos de la zona. En parte, por su tamaño. El tianguis comienza desde las afueras del Metro Camarones y se extiende sobre toda la avenida F.F.C.C. Nacionales, para terminar en el Metro Refinería, a un costado del Parque Bicentenario. Pero también por su variedad. Venden una gran cantidad de frutas de temporada para adquirir como: mango, naranja, fresas y sandías. Además hay chiles, tomates, jitomates, acelgas, espinacas, cebollas y lechugas. Así que cada fin de semana, sus locales se concentran para recibir a bastantes compradores.

Beneficios de vivir en Azcapotzalco

Ofertas de trabajo cerca de casa: La intensa actividad comercial del lugar, estimula la aparición de buenas ofertas de trabajo sin necesidad de buscar muy lejos de casa. Así se ahorra tiempo y dinero y también se desgasta menos el carro.

Oferta inmobiliaria muy variada y completa: Puedes encontrar casas y departamentos en venta en Azcapotzalco o en alquiler a precios bastante accesibles. Lo mejor es que existen diferentes estilos de arquitectura. Si buscas algo moderno lo puedes encontrar en las colonias de Santa María y Clavería.

5. El Callejón de Los Libros

En el Centro Histórico, en el Callejón Condesa, entre el Palacio de la Minería y el Palacio Postal, se instalan puestos que ofrecen material literario de todo tipo en los fines de semana. Hay libros nuevos, viejos, muy viejos, hasta de colección a muy buenos precios porque la mayoría son usados.

6. Plaza del Carmen

Entre las calles empedradas de San Angel, justo por la Av. Revolución, encontrarás la Plaza del Carmen donde se exponen pinturas. Allí verás cuadros con técnicas muy clásicas pero también muchas experimentales y nuevas. Están en Amargura s/n Col. San Ángel los fines de semana.

7. El mercado de las Pulgas de La Ciudadela

Aunque tiene su propio mercado de artesanías, el tianguis de las Pulgas se encuentra a un lado de la Biblioteca de La Ciudadela y del Centro de La Imagen.

Es pequeño pero le da mucha vida a esta zona. Funciona los fines de semana y allí encontrarás libros y vinilos viejos, películas que no verás ni en La Cineteca Nacional, Joyería, ropa y muchas más chácharas. Está ubicado saliendo de la estación Balderas, junto a la Plaza de La Ciudadela y funciona los fines de semana.

8. Tianguis La Raza

Se ubica en Gustavo A. Madero. Ofrece ropa nueva y de paca, accesorios originales, ropa deportiva. Tiene 2000 comerciantes y como la mayoría de compradores van a primera hora de la mañana aprovechan para desayunar allí. Funciona los domingos en Insurgentes y eje central, Col. La Raza. Gustavo A. Madero.

Definitivamente México es un país profundamente arraigado a sus tradiciones, donde la cultura ancestral forma parte de la vida cotidiana. Muestra de ello son los tianguis y el aporte que han dado al desarrollo cultural de la Ciudad de México.