Meghan Markle quiere salvar su patrimonio

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se encuentra en una situación complicada para mantener su patrimonio después de perder contratos millonarios con grandes empresas. Ante esta situación, la polémica figura de la monarquía británica estaría buscando regresar a la actuación como una forma de salvar su patrimonio, pero esto podría tener implicaciones en su título nobiliario y su matrimonio.

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Spotify decidió no renovar el contrato de Meghan Markle para una segunda temporada de su podcast Archetypes. Incluso, uno de los ejecutivos de la empresa la acusó de estafadora, alegando que no era ella quien realizaba las entrevistas y que solo editaba su voz. Actualmente, la pareja está en busca de nuevos proyectos para generar ingresos. Según la revista Vanitatis, Meghan Markle estaría interesada en retomar su carrera como actriz y podría protagonizar una película romántica con un desenlace predecible. Sin embargo, han surgido rumores de que Netflix solo está interesado en trabajar con el príncipe Harry, y no considera relevante la participación de Meghan en sus proyectos.