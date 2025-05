Meghan Markle "juega con la vida del príncipe Harry", aseguran

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Han pasado cinco años desde que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron dar un paso atrás en sus roles como miembros activos de la familia real británica. Desde entonces, los duques de Sussex se mudaron a California para comenzar una vida más independiente junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Sin embargo, Meghan y Harry no han logrado estar exentos de las polémicas en su relación. Recientemente, además de enfrentar rumores de crisis matrimonial, los Sussex también han tenido pérdida de popularidad después de que la serie "With Love, Megha2n no tuviera el impacto esperado.

Ahora, Meghan Markle enfrenta una nueva problemática después de que su medio hermano, Thomas Markle Jr., lanzara graves acusaciones respecto a su relación con el príncipe Harry.

Fue en una entrevista con el programa "Talk" donde Thomas Markle Jr. dio a conocer que, según su opinión, Meghan Markle "arruinó" al príncipe Harry, además de asegurar que de alguna manera ella lo ha controlado.

En días anteriores, el príncipe Harry se convirtió en el centro de la atención mediática luego de que, en una entrevista con la cadena televisiva "BBC", confesara su deseo de reconciliación con la familia real británica.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia, no tiene sentido seguir peleando. La vida es maravillosa", expresó el duque de Sussex.

En este escenario, el hermano de Meghan Markle expresó: "Estaba viendo esta entrevista pensando en mí mismo y en este pobre hombre. Creo que Meghan está conduciendo todo este lío por él. Lo puedes ver en su cara, está desesperado, confundido, no sabe qué decir, piensa que va a tener problemas si no dice exactamente lo que Meghan quiere", expresó.

"En cinco o seis años, Meghan ha cambiado a Harry, y no lo ha cambiado para lo mejor, lo ha cambiado para lo peor. En mi opinión creo que Meghan está jugando con su vida. Escrita, producida y actuada por él. No sé de dónde va todo esto, pero no va muy bien para ninguno de ellos".

Recordemos que la relación de Meghan Markle con su familia paterna ha sido distante desde hace años, pues hasta el momento se encuentra alejada de su papá, Thomas Markle, y en múltiples ocasiones sus medios hermanos, tanto Samantha como Thomas Jr., han hablado sobre las actitudes de Meghan.

En esta ocasión, Thomas Markle Jr., también agregó que no cree que ni su familia ni la del príncipe Harry conozcan a los pequeños Archie y Lilibet.

"No creo que nunca vuelva a hablar con ella. Creo que Meghan está cayendo cada vez más y la popularidad está en el agujero. Por supuesto, en mi opinión de lo que veo y la respuesta que recibo, no creo que haya ninguna oportunidad", dijo.

De esta manera, Meghan Markle recibe nuevamente un duro dardo respecto a su relación con el príncipe Harry, pero está vez, de parte de su hermano.