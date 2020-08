Meghan Markle y el príncipe Harry regresarán al Reino Unido

Enrique de Sussex y su esposa Meghan Markle están empezado a calentar motores para seguir trabajando en los temas de caridad en los que están interesados, según lo que declaró Omid Scobie, coautor del libro "Finding Freedom: Harry and Meghan and Making of A Modern Family" (Harper Collins, 2020) en una entrevista que le realizaron en Royal Central.

De los detalles más relevantes que Omid le mencionó a la reportera Kristin Contino, fue que en cuanto se levanten las restricciones de viaje por parte de diversos países por la expansión del coronavirus, como parte de una de las crisis sanitarias más complicadas que se han vivido en las últimas décadas en el planeta, el príncipe Harry y la actriz viajarán al Reino Unido para continuar con su trabajo, pues mucha de esa actividad está en aquel país europeo, incluidos sus patrocinios.

"Después de todo, esta es una pareja a la que le encanta salir y estar activos en el campo. Además, gran parte del trabajo que ya comenzaron, incluidos los cuatro patrocinios de Meghan, están aquí, en suelo británico", contestó Omid Scobie. Aunque el príncipe Harry y Meghan Markle eligieron que su base definitiva serían los Estados Unidos y no Canadá, como se tenía previsto en un inicio, no descartan la posibilidad de viajar al Reino Unido por motivos personales, ya que parte importante de su vida está ahí.

Sin embargo, a pesar de que la reina Isabel II les dijo a Harry y Meghan que tenían la puerta abierta si quisieran regresar, el autor del libro cree que los duques de Sussex no volverán a ser integrantes senior de la familia real británica, pues ambos están enfocados en el futuro y actualmente se encuentran en un mejor lugar, refiriéndose a la mansión que acaban de comprar por más de 14 millones de dólares en Santa Bárbara, California, la cual, tiene nueve habitaciones y 16 baños, convirtiéndose en vecinos de celebridades como Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres.

El libro "Finding Freedom" ha acaparado la atención mundial por los detalles que revela de la salida de los duques de Sussex de la familia real del Reino Unido, la relación entre el príncipe Enrique y su hermano William, así como el trato entre sus respectivas esposas, Meghan y Kate Middleton. A pesar de esto, Harry y Markle negaron haber colaborado con los autores de la publicación.