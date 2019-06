México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural

El uso de motivos indígenas en el mundo de la moda ha provocado que el gobierno de México pida explicaciones a Carolina Herrera.

El gobierno mexicano acusó esta semana a la casa de la emblemática diseñadora venezolana de apropiación cultural por algunos diseños de Resort 2020, pero Carolina Herrera afirma que la colección rinde homenaje a la riqueza de la cultura mexicana al inspirarse en sus colores y técnicas artesanales.

"La presencia de México es indiscutible en esta colección", declaró el director creativo de la marca, Wes Gordon, en un comunicado emitido ayer. "Es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí".

El lunes, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, envió una carta dirigida a Herrera y Gordon pidiéndoles que "expliquen públicamente con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado".

Una portavoz de la firma con sede en Nueva York no respondió específicamente sobre la carta del gobierno mexicano.

RESORT 2020

En su misiva, Frausto indicó que los diseños de Resort 2020 incorporan bordados provenientes de Tenango de Doria, en Hidalgo, los cuales explican la historia de esa comunidad y tienen un significado "personal, familiar y comunitario".

También asegura que hay modelos en la colección con bordados del Istmo de Tehuantepec, que dan identidad a las mujeres de la región.

Frausto dice que la casa de modas usa además el "sarape Saltillo", una prenda en cuya historia "encontramos el recorrido del pueblo de Tlaxcala para la fundación del norte del país".

La secretaria dijo en su carta que se vio obligada a hacer un llamado de atención por "un principio de consideración ética" y para discutir públicamente la promoción de la inclusión y "hacer visibles a los invisibles".

RESPETO A ARTESANÍA MEXICANA

La firma de Herrera dijo a su vez que quiso mostrar un "profundo respeto" por las técnicas de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de piezas de alta costura.

"Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural", dijo Gordon en el comunicado. La casa señaló que lleva 38 años enorgulleciéndose de sus orígenes latinos.

"Carolina Herrera, venezolana de nacimiento, es una de las figuras más admiradas en América Latina y una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo", indicó.

Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de Cultura de México, dijo a The Associated Press que por ahora no han tenido ninguna respuesta de Carolina Herrera, pero que la casa de modas les informó que había recibido la carta.

Varias revistas de moda mostraron en sus portales de internet fotos de la colección, mencionando su influencia mexicana.