Dinamarca gana Miss Universe 2024

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La ilusión de que la sinaloense María Fernanda Beltrán le diera la cuarta corona de Miss Universe a México no logró ser realidad al quedar como segunda finalista, pero Dinamarca logró su primera reina en la persona de Victoria Kjaer Theilvig, de 21 años.

La noche comenzó con las 125 aspirantes a la corona de Miss Universe haciendo su aparición en el escenario, vestidas en blanco y plateado, mientras Taboo y Richaelio se encargaban de abrir el espectáculo, con un tema que combinó sonidos de mariachi y ritmos latinos, con el cual no sólo bailaron las concursantes también Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023.

Acto seguido en grupos de seis fueron pasando estas reinas de belleza para presentarse, y lo hicieron gritando muy a su manera el nombre de su país, momento en el que las latinas eran las más aplaudidas. Cuando llegó el turno de Fernanda Beltrán, representante de México, las ovaciones no se hicieron esperar y para darle más emoción al momento, la sinaloense llevaba una pequeña bandera en su mano izquierda.

Mario López y Olivia Culpo, los anfitriones de la noche, explicaron que en una primera etapa se elegirán 30 semifinalistas, 25 elegidas por el jurado, cuatro por continente y una con el voto de la gente. Después se pasará a una elección de 12, de las cuales saldrá un top cinco y finalmente el jurado seleccionará a las tres finalistas, de donde saldrá la nueva Miss Universe.

Indira Ampiot (Francia), Rhea Singha (India), Ivana Trisic (Serbia), Ky Duyen Nguyen (Vietnam), Jennifer Colón (Puerto Rico), Jennifer Colin (Nigeria), Ashley Callingbull (Canadá), Marianela Ancheta (Cuba), Jia Qi (China), Kaya Chakraborty (Japón), Logina Salah (Egipto), María Fernanda Beltrán (México), Magali Benejam (Argentina), Opal Suchata Chuangsri (Tailandia), Tatiana Calmell (Perú), Cassandra Chiu (Macao), Chelsea Manalo (Filipinas), Mara Topic (Ecuador), Juliana Barrientos (Bolivia), Sandra Lim (Malasia), Valentina Alekseeva (Rusia), Anouk Eman (Aruba), Matilda Wirtavuori (Finlandia), Celinee Santos (República Dominicana), Davin Prasath (Camboya), Geyssell García (Nicaragua), Victoria Klaer Theilvig (Dinamarca), Ileana Márquez (Venezuela), Sakhile Dube (ZimBabue) y Emilia Dides (Chile); formaron el primer grupo de semifinalistas.

El momento para que Sheynnis Palacios se despidiera llegó, ataviada con un espectacular vestido azul cielo y plateado, la Miss Universe explicó que en este año de reinado pudo viajar y conocer muchas partes del mundo, experiencias que le cambiaron su vida, y agradeció a Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, y Anne Jakrajutatip, ceo de JKN Global Group Public Limited, conglomerado al cual pertenece el concurso de belleza; la oportunidad ser parte de esta plataforma.

El momento de la verdad

Después de una pasarela en traje de baño, las 30 semifinalistas se prepararon para la elección de las 12 semifinalistas y éstas fueron: Bolivia, México, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Nigeria, Rusia, Chile, Tailandia, Dinamarca, Canadá y Perú.

Llegó el momento de que el cantante Robin Thicke pusiera el ritmo de la noche, para que las semifinalistas lucieran sus vestidos de noche, México portó un bello diseño en rosa con una capa de volantes de tul.

Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela, son las que avanzaron entre el top 5, quienes deberán responder las preguntas del jurado, compuesto por: Emilio Estefan es un productor musical, Romero Britto artista plástico, Eva Cavalli diseñadora de moda italiana, Lele Pons influencer y cantante venezolana, Gianluca Vacchi empresario e influencer, Margaret Gardiner Miss Universo 1978, Gary Nader coleccionista de arte, Gabriela González diseñadora de moda, Jessica Carrillo presentadora de Telemundo, Fariana actriz colombiana, Camila Guiribitey influencer cubana, Michael Cinco diseñador de modas y Nova Stevens Miss Universo Canadá 2020.

Nigeria, México, Dinamarca y Tailandia salieron muy bien libradas de las preguntas de los jurados, pero no así Venezuela, que al pedir el uso de un traductor éste le interpretó más la pregunta de Margaret Gardiner, quien le pidió describir a la mujer ideal y qué tenía en común con ella, pero respondió muy algo diferente.

Después las cinco enfrentaron la misma pregunta, ¿Cuál era su mensaje para las mujeres que las veían?

Nigeria habló sobre trabajar por las mujeres, sobre todo en su país. México dijo que, con el acoso en redes sociales, su mensaje sería controlar a esta nueva situación con inteligencia emocional, para así no temer. Dinamarca que no importaba el pasado, sino la forma en que persiguen sus sueños y no darse por vencidos. Tailandia respondió que lo más importante es creer y tener esperanza, porque eso les da poder. Venezuela respondió que la corona de esta noche representa a cada mujer que ha representado con amor y dignidad a su país.

Nico Ruiz musicalizó la última pasarela de las cinco finalistas, que tuvieron su última oportunidad para ser observadas por el jurado. El momento decisivo llegó, con las 120 concursantes y Sheynnis Palacios, la Miss Universe saliente en el escenario, luciendo como una princesa en total blanco.

Como cuarta finalista se nombró a Venezuela, seguida de Tailandia como la tercera, México se quedó como la segunda, entonces tomadas de la mano y viéndose de frente Nigeria y Dinamarca esperaron la decisión, cuando de pronto se escuchó el nombre de este último y la sorpresa en la cara de Victoria Kjaer Theilvig no se hizo esperar, sobre todo cuando Sheynnis Palacios puso sobre su cabeza a La luz del infinito, lo que la hizo oficialmente Miss Universe 2024.