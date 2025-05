La moda como expresión cultural para hombres afrodescendientes

NUEVA YORK (AP) — Al crecer en el sur de Chicago, al Rev. Dr. Howard-John Wesley se le transmitió el mensaje desde temprano: Lo que uno viste como hombre afrodescendiente importa.

El padre de Wesley, un pastor, quien emigró de Luisiana después de la Segunda Guerra Mundial en busca de mejores oportunidades que las disponibles para las personas negras en el sur profundo, "siempre tuvo un impecable sentido de la camisa, la corbata y el traje".

"Para moverse en ciertos espacios donde las personas de color no tenían permitido estar, uno debe vestirse de la manera correcta para poder encajar", dice Wesley, de 53 años, ahora pastor principal en Alexandria, Virginia.

Pero Wesley también recibió una advertencia temprana: Lo que vestía podría ser usado en su contra. Su padre prohibió las gorras de béisbol porque algunos miembros de pandillas callejeras las usaban de ciertas maneras, y su padre estaba preocupado de que las autoridades hicieran suposiciones estereotipadas o racistas sobre su hijo si lo veían usando una.

La ropa como mensaje, la moda y el estilo como herramientas e indicadores de la cultura y la identidad, ya sea de manera intencional o asumida. Quizá no haya un grupo para el cual esto sea más cierto que para los hombres afrodescendientes. No es sólo lo que visten, sino también cómo es percibido por otros al verlo en un hombre negro, a veces con un costo grave.

"Siempre es un diálogo, entre lo que puedes ponerte y lo que no puedes quitarte", dice Jonathan Square, profesor asistente en la Escuela de Diseño Parsons y uno de los asesores de la nueva exhibición en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte que comienza con la Met Gala del lunes.

La ropa importa, y no solo en la Met Gala

"Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro), que se abrirá al público el 10 de mayo, se centra en diseñadores negros y ropa masculina. Utiliza el libro de 2009, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra), de la curadora invitada y profesora de Barnard College Monica L. Miller, como inspiración fundamental para la muestra. El código de vestimenta para la Met Gala, un evento de recaudación de fondos, extravagancia y moda lleno de celebridades, es "Hecho a tu medida", con destacados artistas afrodescendientes como Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo y A$AP Rocky uniéndose a la editora de Vogue Anna Wintour como copresidentes.

"Cuando hablamos de hombres afrodescendientes... estamos hablando de un grupo, un grupo étnico y racial y cultural que históricamente ha lidiado con la adversidad, la opresión, la opresión sistémica", dice Kimberly Jenkins, académica de estudios de moda y fundadora de la Base de Datos de Moda y Raza, quien contribuyó con un ensayo para el catálogo de la exhibición. "Y por eso la ropa importa para ellos en términos de movilidad social, autoexpresión, agencia".

A lo largo de las décadas, esa autoexpresión ha tomado muchas formas y ha sido adoptada por otros. Tomemos el traje zoot, nacido en centros urbanos como Harlem en Nueva York y popularizado durante la Segunda Guerra Mundial, con sus pantalones de pierna ancha, cintura alta y abrigos largos con hombreras. Los años 1980 y 90 vieron el auge de estilos relacionados con la cultura hip hop, como jeans holgados y caídos de las caderas, camisetas y chaquetas de gran tamaño con logotipos de diseñadores. Las sudaderas con capucha, tenis y otras prendas de calle fueron popularizadas por hombres negros antes de convertirse en elementos básicos de la moda global.

Para algunos, se trataba de estar siempre vestido "apropiadamente" o "respetablemente" para demostrar al público en general que los hombres negros eran, de hecho, iguales, no seres inferiores, criminales o matones. La exhibición del Met, por ejemplo, incluye material del activista de derechos civiles W.E.B. Du Bois que muestra cuán en serio se tomaba el ajuste de su ropa. El copresentador de la gala A$AP Rocky hizo un punto de trajes a medida y alta costura a principios de este año durante su juicio por cargos de armas de fuego por los cuales finalmente fue declarado no culpable; Yves Saint Laurent incluso emitió un comunicado de prensa destacando su atuendo en la corte.

Otros eligieron deliberadamente su ropa como una forma de resistencia y desafío a los estándares blancos de lo que era aceptable, como las boinas y chaquetas de cuero negro de los Panteras Negras, o las coloridas prendas étnicas dashiki que señalaban una conexión con el panafricanismo.

Pero nunca ha sido un mensaje unidireccional. Los debates sobre la ropa que los hombres negros usan y cómo la usan a veces se han convertido en una forma de vigilancia cultural y literal, como cuando un joven negro demandó a una tienda departamental de Nueva York en 2013, diciendo que fue señalado por su raza y detenido por la policía después de comprar un cinturón caro.

La moda como arma

Elka Stevens, profesora asociada y coordinadora del programa de diseño de moda en la Universidad de Howard, describe cómo la moda se convirtió en arma, donde algunos creen que "las personas no tienen derecho a usar la ropa de diseñador más fina en función de su color de piel, o cómo se ven, o cómo están siendo clasificados".

"Pero si no te vistes con un estándar particular, o no te vistes de lo que se considera apropiado para dicho lugar u ocasión, eso también se convierte en un arma", añade.

Los trajes zoot fueron condenados en la era de la Segunda Guerra Mundial como antipatrióticos por la cantidad de tela que requerían durante la escasez de tiempos de guerra. Cuando Allen Iverson y otros atletas comenzaron a llevar el estilo y la sensibilidad del hip hop a la NBA, la liga respondió en 2005 con un código de vestimenta que exigía atuendo de negocios para los jugadores en los laterales para promover lo que consideraba una imagen "profesional".

E incluso cuando los estilos de ropa de calle y las zapatillas se han convertido en un gran negocio para la moda global, aún pueden ser menospreciados según el cuerpo que los lleva, dice Stevens.

"Lo que antes se asociaba con la cultura callejera y particularmente con la cultura callejera negra, ahora es parte de nuestro día a día", dice. "Pero nuevamente, quién lo lleva hace una gran diferencia".

Quizás no hay un ejemplo más claro que el de Trayvon Martin, el joven de 17 años asesinado en Florida en 2012. Le disparó un hombre a quien le pareció sospechoso ver al adolescente negro con una sudadera con capucha, lo que llevó a la confrontación en la que Martin murió.

Incluso cuando las sudaderas con capucha se han convertido en una prenda esencial para todos, desde niños hasta directores ejecutivos corporativos, es "la presencia de esa persona que hemos identificado como negra o alguien identificado como negro lo que causa el problema sin importar qué, sin importar lo que lleven puesto", dice Stevens.

Es una realidad de la vida en Estados Unidos con la que Wesley ha luchado. Después de la muerte de Martin, usó una sudadera con capucha mientras estaba en el púlpito de la Iglesia Bautista Alfred Street y habló de sus preocupaciones sobre cómo serían percibidos sus propios hijos jóvenes.

Al igual que su padre y por las mismas razones, hubo ciertos estilos que nunca permitió que sus hijos, ahora de 21 y 18 años, usaran. ¿Jeans caídos? "Simplemente no lo permitiré. Me niego. No solo por miedo a ser estereotipado por la policía, sino también ser etiquetado por la sociedad. Tal vez estoy equivocado por eso. No lo sé", dice Wesley.

"Para mí, es una pena que mi atuendo no pueda ocultar mi color, nunca pueda elevarme por encima de él en tu estereotipo, pero siempre puede confirmarlo", dice Wesley. "Así que mi traje no me saca de, 'Oh, todavía es un hombre negro que es una amenaza', pero la sudadera con capucha hace que sea, 'Oh, es un hombre negro que es la amenaza'".