Montañas en México donde puedes practicar alpinismo

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el alpinismo es el arte de escalar cumbres y paredes en terrenos rocosos o helados de alta montaña, en cualquier estación del año.

Los expertos poseen una serie de cualidades tanto físicas como mentales que les permiten practicar el deporte sin mayor problema, aunque los riesgos siempre son latentes y no por la falta de experiencia, sino por las condiciones climáticas que se presenten en el día de la escalada.

"El alpinismo exige la posesión de conocimientos medioambientales sobre el entorno natural de los itinerarios de escalada, el cambio de las condiciones climáticas y el riesgo de desastres naturales", dice un artículo de la UNESCO.



Conoce 7 montañas en México para practicar alpinismo

México es un país rico en paisajes naturales, además de que se pueden encontrar todos los climas del mundo en sus diferentes estados y regiones.

Es por ello que quienes estén interesados en escalar, lo pueden hacer sin mayor problema. Incluso si no te consideras un experto o experta ¡no importa! pues hay guías que te ayudarán a concluir la aventura.

Por lo anterior, te presentamos 7 montañas para practicar alpinismo:



Nevado de Toluca

Según datos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna y la Secretaría del Medio Ambiente, el Nevado de Toluca también es conocido por "Xinantécatl" en Náhuatl significa "Señor Des┬Čnudo".

Se localiza a 43 kilómetros al suroeste de Toluca, y se llega por la carretera Toluca-Sultepec. Tiene una altura de tres mil a cuatro mil 600 metros sobre el nivel del mar, por lo que se considera la cuarta montaña más alta del país.

En la cima hay dos espectaculares lagunas de aguas cristalinas, una denominada de "El Sol" y la otra de "La Luna".

Para escalarlo se puede hacer por cuenta propia o contratando una agencia de viajes o paseos.



El pico de Orizaba

Es la montaña más alta del país y la séptima más alta del mundo. También es conocido como Citlaltépetl, se ubica entre Puebla y Veracruz.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la montaña mide cinco mil 636 metros sobre el nivel del mar y protege ambientes de alta montaña con especies de flora y fauna.



El Popocatépetl

Sin duda es uno de los más populares para llevar a cabo el alpinismo, es por ello que existen varios guías que realizan recorridos en fechas específicas.

También conocido como don Goyo, es un volcán activo con una altitud de cinco mil 400 metros sobre el nivel del mar.

Las visitas al volcán dependen de la actividad volcánica de éste. Dado que la alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2, no es recomendable subir porque puede haber expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.



Volcán Iztaccíhuatl

El Iztaccíhuatl es un volcán inactivo, se encuentra en los límites territoriales de los estados de México y Puebla. Además, es la tercera montaña más alta del país.

Para escalarlo debes tomar precauciones, hoy en día existen distintas agencias que ofrecen la experiencia para practicar el deporte (alpinismo) de forma segura.



Sierra Negra

El cerro de la Negra o Sierra Negra se ubica en Puebla, tiene aproximadamente cuatro mil 580 metros sobre el nivel del mar y también es conocido como Cerro Tliltépetl o Cerro Atlitzin.

Dado que los ascensos a este no son tan populares, es posible que no haya muchas agencias para practicar alpinismo, aunque sí deben haber guías de montaña.



La Malinche

La Malinche o volcán Matlalcuéyetl, y posee una altitud de cuatro mil 420 metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre el estado de Puebla y el estado de Tlaxcala.

Es uno de los volcanes más populares para hacer senderismo y camping, precisamente en el Parque Nacional "La Malitzi" ubicado en Tlaxcala.



Nevado de Colima

El nevado de Colima también es conocido como Zapotepetl o cerro de Zapotes, tiene cuatro mil 240 metros de altura sobre el nivel del mar. Una de sus principales atracciones es la gran superficie cubierta por bosques de pino y encino.

Aunque es llamado el nevado de Colima, en realidad se encuentra en Jalisco y el senderismo es una actividad popular en el lugar.

Cualquier lugar que desees visitar, asegúrate de hacerlo con responsabilidad.