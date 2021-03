Muebles de fibras naturales

Los muebles de fibra natural son tendencia esta primavera que está por llegar.

Mimbre, ratán, yute, esparto, sisal, tan agradables a la vista, muy en la línea de la necesidad de hacer la decoración más refrescante e informal para los meses más calurosos.

Además, están muy en consonancia con otra tendencia deco de este año: El minimalismo cálido. Por todo ello, prepárate para hacerles hueco. Inspírate en estos ambientes donde las fibras naturales se cuelan de muchas maneras.

CALIDEZ

A partes iguales.

Las fibras naturales tienen ese "no sé qué" que te acaba conquistando.

Puede que aún no hayas incorporado ninguna pieza a la decoración de tu casa, pero este año debes hacerlo para poner una nota de tendencia. Son aptas para cualquier estancia, en una pieza más grande y llamativa o en un detalle, ahora verás ideas.

Puedes decorar el salón en tonos neutros por un aparador con puertas en fibra natural.

Esta idea es perfecta para convertirla en un do it yourself y actualizar un armario o alacena antiguo en una pieza de tendencia.

DORMITORIO

Un toque fresco.

Cada vez están más presentes las fibras vegetales en las casas.

Han ganado terreno.

Las hacen más frescas y acogedoras. Acostumbrados a verlas en tonos claros, muy naturales, algunas admiten bien los tintes, lo que permite jugar con las tonalidades para lograr efectos, como el de este dormitorio con un cabecero de fibra natural y rejilla, muy estilo cannage, en un tono oscuro que aporta cierta elegancia.

ESTILOS

Encajan en todos los estilos.

Nórdico, industrial, rústico, minimalista, los muebles de fibra vegetal o natural encajan en todos los estilos decorativos

Puedes potenciar un efecto o contrarrestar una tendencia marcada.

Busca el equilibrio en una estética afín, por ejemplo, en una estancia de decoración rústica o pon calidez en ambientes más modernos o contemporáneos.

EN EXTERIORES

Perfectos en exteriores

Donde más se han visto siempre los muebles de fibras, es en espacios exteriores, aunque la tendencia in & out de decorar dentro de casa con alguna pieza exterior los empezó a meter en el salón.

Debes saber que los muebles de fibra vegetal en exteriores es preferible que queden cubiertos para que no reciban directamente el sol ni el agua

Las fibras absorben la humedad y pueden llegar a pudrirse así que es fundamental que cuentes con ellos en terrazas o porches siempre techados.

Eso sí, algunas son más resistentes, como el sisal, que aguanta en ambientes húmedos mejor que otras fibras.

ESPACIOS

En cualquier lugar de la casa.

Otra razón para incorporar un mueble de fibra a la decoración es que encajan en cualquier rincón, lo que hace que sean muy polivalentes.

Es una manera de renovar o actualizar el interiorismo con poco.

Una butaca, un puf, una alfombra, cestas, un macetero. Siempre puedes empezar por detalles para animar la decoración y darle frescor de cara al verano.

AUXILIARES

El poder de los auxiliares

Basta un detalle para decorar la casa con muebles de fibra.

Todas son parecidas: Ratán, mimbre, cáñamo, bambú, esparto, yute, puede que te cueste diferenciarlas.

Pero tienen matices y características que difieren ligeramente.

Sea como sea, un mueble auxiliar en este acabado te ayudará allá donde lo pongas a refrescar la decoración, y a enamorarte poco a poco de las fibras.

Opta por una cesta para organizar, una mesa auxiliar, la pantalla de una lámpara o un puf.

ARTESANAL

El valor de lo artesanal.

Es otra de las razones por las que los muebles y complementos de fibra natural conquistan.

Por lo general representan el valor de lo artesanal y es que gran parte de ellos está realizados a mano, entretejiendo o entrelazando las fibras. Las piezas parecen tener alma y responden a un trabajo cuidado, hecho con paciencia.

ALFOMBRAS

Perfectas las alfombras de fibra.

Son uno de esos complementos imprescindibles en verano.

Las alfombras de fibra vegetal son idóneas para sustituir las más abrigadas de lana en un cambio de look de la estancia para vestirla de temporada. Puedes lograr un ambiente fresco y sosegado gracias al uso de tres conceptos: Fibra, en alfombra, puf, muebles y otros complementos-; colores suaves; y plantas.

OBJETOS

Juega con los objetos en fibra.

Aprovecha que son tendencia y que los encontrarás en muchas tiendas para jugar con ellos a la hora de incorporarlos a la decoración. Una cesta puede ser perfecta como revistero o, si es rígida, como estante en la pared. ¡También como pantalla de una lámpara que hagas tú mismo! Farolillos que son jarrones y alfombras que son tapices. ¡Juega!