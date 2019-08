Muere Piero Tosi, el diseñador que vistió al cine italiano

El vestuarista italiano Piero Tosi, quien fue el primero de su oficio en recibir un Oscar honorario (2013), y en cinco ocasiones más estuvo nominado al premio de la Academia, falleció este sábado a los 92 años.

Con sus obras, Tosi creó personajes auténticos que aportaron a la narración de las historias, por lo que colaboró con reconocidos cineastas italianos como Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Mauro Bolognini y Liliana Cavani.

Asimismo, sus colaboraciones con el famoso sastre italiano Umberto Tirelli fueron aplaudidas a nivel internacional.

Con más de cinco décadas de carrera, el italiano fue nominado en cinco ocasiones al Oscar por sus trabajos en las cintas The leopard (El gatopardo, 1963), Death in Venice (Muerte en Venecia, 1971), Ludwig (1973), La cage aux folles (La jaula de las locas, 1978) y La Traviata (1982).

La Fundación Franco Zeffirelli, a través de sus redes sociales, fue la encargada de confirmar el deceso del diseñador, ocurrido este sábado en Roma. Será enterrado en la capilla de la familia Zeffirelli, en el cementerio Porte Sante de Florencia.

Piero Tosi fue el autor del vestido blanco de verano de lino que Silvana Mangano utilizó en Death in Venice, así como los lujosos vestidos de Claudia Cardinale en The leopard, ambientada en 1860 y las prendas que utilizó Sophia Loren en Marriage italian style (Matrimonio a la italiana).

También diseñó los vestuarios de The night porter (Portero de noche), The lady of camelias (La dama de las camelias), Yesterday, Today and Tomorrow (Ayer, hoy y mañana), Sparrow y The keys of the house (Las llaves de casa), entre otros filmes.