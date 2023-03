¡MUJERES QUE INSPIRAN!

Hoy, 8 de marzo, es la fecha en que conmemoramos las distintas luchas protagonizadas por mujeres que han logrado con base en el arduo esfuerzo, sacrificio y perseverancia, avanzar en la conquista de nuestros derechos que, sin duda, nos han permitido trascender en la historia de México y el mundo.

El día de hoy, es una fecha para no olvidar que la lucha debe continuar y, de ser necesario, nunca parar.

MUJERES LÍDERES

Actualmente, existen líderes mujeres que son inspiración para muchas otras, pues gracias a la tarea que día a día desde su trinchera realizan, son personas que motivan a aquellas que anhelan el mismo fin, son mujeres trabajadoras, luchadoras, inteligentes y lo mejor, es que tres de los ejemplos de estas mujeres inspiradoras que a continuación te presentaremos, es que son orgullosamente potosinas.

NICOLE MELISSA CASTILLO MORÁN

Es una joven artista que, desde muy pequeña, cuando apenas tenía seis años de edad, decidió por iniciativa propia, pedirle a su madre la inscribiera a clases de violín. Inició sus estudios con el maestro Alberto Núñez, con quien estuvo alrededor de dos años, para después continuar en la Escuela Estatal de Iniciación Musical «Julián Carrillo» (EEDIM) donde, a pesar de que ya se graduó de dicha institución, actualmente a

sus 14 años continúa preparándose diariamente.

Con destacadas intervenciones en la orquesta de la misma institución y en otros ensambles reconocidos en la capital potosina y a nivel nacional, Nicole ha tenido importantes participaciones que le han permitido robustecer su experiencia, trayectoria y la pasión en este mundo del arte, al que desea dedicarse toda su vida.

“Saber que la gente me pueda reconocer como una mujer violinista que será exitosa, me enorgullece; pues no recuerdo a mujeres violinistas que sean reconocidas hoy en día, y quiero cambiar eso, quiero ser recordada como una artista talentosa siendo mujer”. A su vez, Nicole nos comparte que uno de sus mayores sueños es continuar sus estudios fuera del país y estudiar una carrera como instrumentista, para finalmente convertirse en directora de orquesta como la mexicana Alondra de la Parra.

“Nos han dicho: “calladita te ves más bonita”, pero eso no es cierto, siempre hay que hablar y expresar todo lo que sentimos”.

PALMIRA FLORES GARCÍA

“No tengan miedo, no tengan pena, ya sean madres solteras, casadas, todas somos mujeres luchadoras, inteligentes y trabajadoras”. (Mujer indígena) mamá de Palmira...

Es maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y representante de la Comunidad Triqui en San

Luis Potosí.

La joven maestra, fue también miembro del Comité Técnico Académico de la iniciativa UNESCO San Luis y actualmente participa activamente en las decisiones y propuestas relacionadas con los pueblos indígenas.

Sin duda, Flores García ha sido y continúa siendo la voz para muchas mujeres de los pueblos originarios que buscan el respeto a sus tradiciones y la defensa de sus derechos humanos.

“Es necesario que la comunidad y la sociedad en general, entienda la diversidad que existe respecto al papel de las mujeres; que no solamente estamos destinadas a estar en un espacio por el hecho de ser mujeres”.

“Es necesario que las mujeres formemos parte de los espacios públicos, ya que, con ello, podemos demostrar que existe una agenda específica en razón de mujeres indígenas”.

A su vez, Palmira Flores García ha señalado la importancia de observar la ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y la ley de consulta, con el fin de solucionar las necesidades de las comunidades indígenas de la capital, por lo que ella personalmente ha participado, factor que, sin duda, ha permitido el avance y crecimiento de la participación de las mujeres indígenas en la política social.

CARMEN ALVARADO MORENO

Originaria de San Luis Potosí, la maestra Carmen Alvarado Moreno, es una de las figuras más emblemáticas e influyentes en la preservación, difusión y crecimiento de la cultura en San Luis Potosí, de manera particular, en el área de la Danza Contemporánea, pues, junto a la maestra Lila López, fue precursora de esta práctica artística, que aún continúa ejerciendo en su papel como docente de niños y niñas en el Instituto Potosino de Bellas

Artes (IPBA)

Con más de 50 años de trayectoria artística, la maestra Carmen, inició sus estudios en Danza Contemporánea en el mismo instituto junto a Lila López, donde, con ayuda de la misma, se le otorgó una beca para sus estudios de la Academia de

Danza Mexicana.

Hablar de la maestra Carmen Alvarado en la ciudad de San Luis Potosí, es hablar de una mujer con grandes recuerdos no solo en el escenario, sino en sus clases, cursos y presentaciones culturales.

Así, a través de su reconocida experiencia como bailarina, la maestra Carmen ha sido fuente de conocimiento para muchas generaciones que hoy en día, continúan cosechando y agradeciendo los conocimientos que esta les transmitía en cada una de sus clases, dónde a su vez, es también importante la sensibilidad y el acercamiento intangible con las bellas artes.

ROSARIO MARÍN

Es la única mujer mexicana inmigrante que ha logrado posicionarse como una de las mujeres con mayor prestigio y reconocimiento en México, entre otros aspectos, gracias a los grandes logros que ha cosechado a lo largo de su vida, entre los que destaca el cargo que tuvo como tesorera de los EEUU, durante la administración de George W. Bush.

En su paso por la capital potosina, donde ofreció una emotiva conferencia en el Centro de Convenciones, Marín compartió su historia de vida y las dificultades por las que tuvo que atravesar desde muy temprana edad, cuando a sus 14 años de edad y en compañía de su familia, tuvo que emigrar al país vecino en busca del sueño americano, en busca de mejores oportunidades para ella y su familia.

De esta manera, y a su llegada a los Estados Unidos, el primer obstáculo que tuvo que enfrentar, habría sido su nivel de inglés que en absoluto le favoreció en un principio, pero que, gracias a su constancia y dedicación en las aulas escolares, logró después de un tiempo, graduarse con honores de la Universidad Estatal de California.

Tiempo más tarde, Rosario se habría convertido en alcaldesa y concejal de Huntington Park; además, se desempeñó como Presidenta del Consejo del Estado sobre Discapacidades del Desarrollo.

“Esta conferencia es para que, desde sus trincheras, puedan dar lo mejor de sí, que puedan alcanzar su máximo potencial donde quiera que estén”.

“No importa dónde empieces, eso no te va a definir”.

Asimismo, compartió tres consejos que, para ella, son principios primordiales para que podamos cumplir nuestros objetivos:

1- Da lo mejor de ti.

2-Todo lo que hagas, hazlo

con entrega con compromiso,

con ahínco.

Tú demuestras quién eres, en lo pequeño, en lo diminuto.

“Todas cumplimos con nuestra misión haciendo lo que hacemos día a día, y tú misión no es la misma que la de otras, enamórate de tu misión”.

3- Trata a la gente como quieres que traten a la gente que tú amas.

“Porque yo exijo que traten con mucho respeto a mis padres, a mi esposo y a mis hijos”.