Navidad en confinamiento

Sabemos que estas Navidades son especiales y esa hambre emocional, que se puede generar por falta de cariño y contacto físico, nos puede provocar ansiedad y las ganas de comer de más, pero la comida, nunca es la solución.

Más aún, en esta época de pandemia por el Coronavirus.

Gracias a la tecnología, podemos realizar videollamadas con los nuestros y sentirlos cerca pese a que estén lejos.

Podemos salir a pasear y disfrutar de las luces de Navidad con nuestra familia y amigos.

Hacer una lista de cosas buenas de este año y es que, pese a que haya sido complejo, siempre hay cosas buenas por las que agradecer que nos harán sentir plenos.

Ayudando a otros calmamos nuestras tristezas y vacíos.

Existen diferentes

formas de hacerlo como, por ejemplo, llamando a una persona que lo necesite o esté sola, colaborando en un comedor social, entre otras.

Las actividades en familia ¡siempre son un buen plan!

Busca una receta saludable y divertida para hacer con los más pequeños ¡y a disfrutar!

BAJAR DE PESO

¿Y si además queremos adelgazar?

Pese a que, en general, estas fechas nunca han sido el mejor momento para ponerse a dieta, estas navidades en concreto sí pueden servirnos para reflexionar sobre cuál es nuestra relación con la comida y qué podemos hacer si necesitamos perder peso y queremos comer solo cuando realmente tenemos hambre.

Estos consejos pueden ayudarte a saber distinguir cuando es hambre real y cuándo es emocional y puedes empezar a ponerlos en práctica en cualquier instante.

COMIDA

Anota qué comes, cuándo comes, por qué lo haces, si realmente sentías hambre y cómo te has notado después.

Llevar un diario de comidas y de emociones relacionadas con ellas te ayudará, con el tiempo, a establecer un patrón de conducta con el que

averiguar cómo es tu relación con la comida.

El hambre suele manifestarse con sonidos en el aparato digestivo que nos recuerdan que está vacío.

Por tanto, cuando te asalte la necesidad de picar algo, escucha antes qué te dicen tus intestinos.

Si no escuchas ese sonido tan particular, es muy probable que no sea hambre real.

AGUA

Bebe un par de vasos de agua.

Nuestro cerebro no siempre nos dice la verdad. Y no es que nos esté engañando deliberadamente, es que nosotros podemos estar malinterpretando sus señales y podemos confundir hambre con sed.

Por tanto, si sientes la necesidad de comer, antes ve a la cocina y llena dos vasos de agua. Tómatelos despacio, sin prisas, espera un tiempo y si sigues notando hambre, toma un snack saludable.