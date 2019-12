Nueve actividades en San Miguel de Allende con menos de 500 pesos

Un fin de semana en San Miguel de Allende puede ser muy variado. Desde visitar un jardín botánico y descansar en una cuevita con aguas termales, hasta lanzarte de una tirolesa y aprender a crear tus propias artesanías. Lo mejor es que todo esto lo haces sin gastarte más de 500 pesos.

1. La Gruta Spa: Es un balneario de aguas termales, localizado a 20 minutos en auto desde el centro de San Miguel. Está al aire libre en su mayor parte, pero lo que lo vuelve especial es una sección alojada en una pequeña gruta con luz tenue; cuando estás ahí te sientes como en un baño de vapor, y hasta puedes relajarte con un chorro de agua a presión que cae sobre tu espalda. También hay restaurante. La entrada al sitio cuesta 200 pesos; los niños menores de 3 años no necesitan boleto.

2. Run Your Tour: Es una agencia dedicada a los runners que no pueden dejar su pasión ni cuando están de vacaciones. Mientras haces ejercicio te llevan por calles bonitas del centro, atractivos turísticos y buenos lugares para tomarte fotos. La experiencia dura 2 horas y media, más o menos. El tour de 10 kilómetros te cuesta 500 pesos por persona, y 400 por el de 5 kilómetros. Hay una versión especializada en arte urbano, por 400 pesos.

3. Parque de Aventura San Miguel: Un parque de tirolesas situado en la cima de un cañón, a 150 metros de altura. Tiene un puente colgante que permite apreciar el semidesierto en todo su esplendor; el sendero es estrecho y se balancea fácilmente, por lo que la adrenalina está asegurada. El tour más básico, de 3 tirolesas y el puente, tiene un precio de 450 pesos por persona. Si lo quieres hacer completo, con 7 tirolesas, pagas 750. Ahí mismo hay paseos a caballo y cuatrimotos. Desde el centro de la ciudad, llegar al parque te toma 15 minutos en auto.

4. El Charco del Ingenio: A lo largo de 67 hectáreas, esta reserva natural abarca peñascos, cañadas, pozas naturales e instalaciones hidráulicas con 100 años de antigüedad; puedes recorrerla mediante senderos bien señalizados y con miradores. Alberga un jardín botánico especializado en el Altiplano, donde encuentras magueyes, nopales, suculentas y cactáceas fuera de lo común. Hay una zona familiar interactiva, con un laberinto de aromas. Antes de irte, pasa por su tienda: vende productos orgánicos con ingredientes de la región. La entrada tiene un costo de 50 pesos. Está a 15 minutos en auto desde el centro.

5. Museo Casa de Allende: El mayor atractivo de este museo es darte una idea de cómo vivían las familias criollas en la Colonia, años antes de la Guerra de Independencia; la propiedad de tipo barroco y neoclásico está amueblada y cuenta la historia de su habitante más ilustre, Ignacio Allende. Otras exposiciones permanentes ilustran la historia de San Miguel el Grande (ahora San Miguel de Allende) entre los siglos XVI y XVIII, con representaciones de negocios de la época. Se ubica en pleno centro histórico y la cuota de entrada es de 60 pesos.

6. Tour histórico: La increíble vista de la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Jardín Principal, el Oratorio de San Felipe Neri y las callecitas del centro adquieren una nueva dimensión cuando escuchas sus historias. Marimar, guía de turistas certificada, te las cuenta durante un recorrido de 2 horas disponible en Airbnb. Incluye la visita a una chocolatería artesanal, donde se hace una degustación de helado con mezcal, cardamomo y otros ingredientes. El precio es de 400 pesos por persona.

7. Museo La Esquina: Aproximadamente 3 mil juguetes elaborados por artesanos mexicanos conforman la colección permanente del museo. Entre sus materiales de elaboración encuentras la madera, la cartonería y el metal, entre otros. Te fascinará el detalle y creatividad de las piezas: desde miniaturas y muñecos, hasta instrumentos musicales y cajitas de sonido. Hasta el 3 de febrero se presenta una muestra temporal dedicada a los nacimientos artesanales. La entrada cuesta 50 pesos por persona. No es necesario caminar mucho, pues está en el centro de San Miguel.

8. Taller de alfarería: En una ciudad repleta de arte, no puedes quedarte sin hacer tu propio souvenir. Por eso, en el barrio de San Clemente, de tradición alfarera, se creó un minitaller para turistas. En 2 horas te enseñan sobre el tipo de material utilizado, cómo se trabaja la arcilla y te ayudan a darle forma a tu pieza, tanto con moldes como con torno (sí, como en la película "Ghost"). Lo encuentras en el sitio web de Airbnb y tiene un costo de 500 pesos.

9. Casa del Mayorazgo de la Canal: Una propiedad cuya historia se remonta al siglo XVIII, que hoy aloja exposiciones temporales relacionadas con el arte. Hasta marzo de 2020 está disponible la muestra Tekstil, de la danesa Trine Ellitsgard. Al vivir en Oaxaca y acercarse a las técnicas mexicanas, la artista mezcla la cultura nacional con la escandinava; trabaja con materiales como el henequén. La entrada es libre. Pregunta por los recorridos guiados.