Organismo sano en cuarentena

El ser humano es consciente de la responsabilidad de cuidarse y mantenerse sano.

Ante la pandemia por el Coronavirus, se enfrentan a decisiones importantes en su vida.

Entre los padecimientos qué por la edad o la evolución misma del organismo, se presenta en forma continua entre jóvenes y mayores, están sus niveles de

glucosa en la sangre.

Es conveniente cuidar el buen desarrollo y funcionamiento del organismo en esta etapa esencial, donde por el confinamiento las personas pueden ingerir más alimentos y que les represente un aumento de sus niveles de azúcar en la sangre, que les puede generar un problema de salud.

Es necesario comprender los síntomas y las complicaciones que alterarían el buen funcionamiento de tu cuerpo.

BAJA DE AZÚCAR

Los síntomas de la hipoglucemia, que es cuando el azúcar baja, lo más característico son los mareos, sudor frío, temblor, palpitaciones y decaimiento general. Este padecimiento es más frecuente en personas con diabetes; también, puede presentarse en personas sin ninguna enfermedad.

NIVELES ALTOS

La hiperglucemia habitualmente es totalmente asintomática.

El exceso de glucosa se elimina por la orina, donde podemos observar un aumento de la cantidad de orina y consecuentemente mayor sed e ingesta de agua.

CUIDADOS

La bajada de glucosa si no se soluciona en breve puede producir pérdida de conciencia y, eventualmente, llegar al coma e incluso producir la muerte.

La hiperglucemia por sí sola, si no se acompaña de deshidratación, no es sino una manifestación de una diabetes mal controlada que no supone una urgencia médica.

ATENCIÓN MÉDICA

En esta temporada, si tienes alguna alteración, es necesario consultar al médico especialista.