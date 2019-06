Outfits de verano

Entre la avalancha de novedades y tendencias que nos acerca la industria de la moda cuando se produce un cambio de temporada puede que no tengas muy claro por qué prendas recurrir para actualizar tu armario, pero estos looks te salvarán cuando no sepas qué ponerte.

El estampado más típico de nuestro país ha atravesado fronteras con fuerza este verano.

Los vestidos de maxilunares, también conocidos como polka dots, funcionan a la perfección en looks de invitada que podrás reciclar en tu día a día añadiendo unas alpargatas.

Este estilismo de la modelo sueca nos recuerda a los conjuntos de los años cincuenta y sesenta.

Un pantalón pitillo con el bajo ligeramente por encima del tobillo, un top de escote Bardot y unas bailarinas son todo lo que necesitas para lograr el perfecto y más femenino look de trabajo.

SHORTS

Sabemos que los pantalones cortos vaqueros, aunque son cómodos y se adaptan a cada tipo de cuerpo, no son para todos los gustos y que a veces pueden resultar una prenda demasiado informal, sobre todo si el dress code de tu oficina no es flexible.

Por eso, en los días de calor, recurrir a pantalones tipo culotte u otras opciones que te permitan evitar las altas temperaturas.

TONOS

Los trajes no han abandonado nuestro armario con la llegada próxima del verano, aunque sí han experimentado cambios sustanciales respecto a las tonalidades y la forma de llevarlos.

De los colores pastel hemos pasado a los estampados en sus versiones más coloristas y las camisas fluidas, los tops lenceros y los diseños cropped se han convertido en las prendas perfectas con las que combinarlo.

NUEVA CAMISA

¿Quién dijo que la camisa blanca solo funciona como básico?

A pesar de ser, junto con las camisetas, una de las prendas indispensables en cualquier fondo de armario, darle un aire diferente es la fórmula de estilo preferida por las amantes de las piezas clásicas que no quieren parecer aburridas.

Para empezar, apostar por un largo distinto al tradicional y añadir cinturones o corsés, como el diseño de la imagen, transformará no solo la camisa sino el estilismo completo, que no requerirá grandes complementos.

MONOCOLOR

Si te cuesta incluir detalles de color en tus estilismos del día a día e incluso en verano el negro, gris y beige son las tres tonalidades más repetidas en tu vestidor, lo más sencillo es elegir prendas monocolor.

Siempre, eso sí, en sus versiones más vistosas y teniendo en cuenta qué tonos te favorecerán más según tu tipo de piel.

Los colores flúor como el rosa intenso que luce la modelo en su mono son perfectos si estás bronceada mientras que el mostaza y los matices empolvados sentarán mejor a las personas pálidas.

ACCESORIOS

Mientras que las camisas blancas tienen como principal virtud su atemporalidad, algo que nos permite llevarlas temporada tras temporada, hay otros complementos que sí tienen una vida útil más limitada.

Bien porque se llevan solo en un momento determinado del año o porque están suscritos a una tendencia concreta, lo cierto es que a pesar de no resultar tan versátiles su punto fuerte radica en su capacidad para transformar los estilismos más planos.

Por ejemplo, sin ser prendas de tendencia, las alpargatas logran imprimir ese aire estival al look más sobrio y son junto con el bolso de mimbre, la gran tendencia del verano desde el año pasado, las gafas cat-eye y el pañuelo al cuello los accesorios infalibles para imprimir esa estética.

ADIOS TINY SUNGLASSES

Quizá la tendencia de las gafas de sol de montura reducida, han resultado ser más efímera de lo que creíamos.

Apuesta ahora por las gafas de soldador, nombre que se atribuye a estos diseños de lentes de color y montura ancha que cubre gran parte del rostro.

NIDO DE ABEJA

Si la década de los noventa ya se ha convertido en la inspiración habitual de muchos de los looks de las prescriptoras de estilo, hay otra estética que comienza a cobrar fuerza entre las alumnas más aventajadas de la industria de la moda.