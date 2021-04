Pantalones que son tendencia

Todas las primaveras eran de los vestidos, hasta que el año pasado cambió nuestra vida.

Sin eventos ni reuniones sociales, sin tener que ir a la oficina y pasando mucho más tiempo en casa, el pantalón se impuso como la prenda estrella; un estatus que mantiene 12 meses después.

Pero, como todo básico, esta temporada se renueva de la mano de las tendencias.

Y estos son los modelos del momento a los que, según hemos comprobado con los looks de las expertas, más partido vas a poder sacar.

TRAJE BLANCO

Durante el pasado invierno, los pantalones de pinzas con americana a juego a fueron ganando más y más popularidad y no parece que vayan a perderla en primavera. El éxito del traje sigue vigente, solo que ahora se adapta al buen tiempo con el color por excelencia de esta época, el blanco.

Con americana a juego o sin ella, son la prenda ideal para ir del trabajo a una cena especial, pasando por un plan informal si lo combinas con cualquiera de estas zapatillas.

Además, puedes elegir una silueta tan amplia y cómoda como quieras, porque se llevan todas.

VAQUERO "PATCHWORK"

Que más estiliza. El acabado patchwork, ese que mezcla varios tejidos, ha dejados de ser bohemio para convertirse en el mejor truco de estilo.

¿Quieres parecer más alta? Elige unos vaqueros que combinen distintos tonos de forma vertical y tus piernas parecerán más largas.

¿Quieres disimular cadera? Busca unos que tengan piezas oscuras en esa zona; o viceversa: Si quieres centrar la atención en cierta parte, opta por colores más claros en ella.

Son un diseño tan especial que solo necesitarás una camiseta básica para combinarlo y tener estilazo.

LEGGINGS CON ABIERTA

Otro de los mejores pantalones para estar muy cómoda y parecer más alta, o lo que es lo mismo: ¡Adiós tacones!, son los leggings con abertura en el bajo.

Es una tendencia que, gracias a las firmas de pasarela, terminó por llegar a Zara.

Y aunque ya te hablábamos de ella hace más de dos meses, es en primavera cuando ha comenzado a verse en las calles con looks muy estilosos y fáciles de copiar.

VAQUEROS ROTOS

Tras más de una década desaparecidos, los vaqueros con rotos han vuelto como súper tendencia y han conquistado.

Con abertura en la rodilla: Con americana, con camiseta estampada, con sudadera, se han convertido en su nuevo básico.

Aquí te demostrábamos que sí es posible crear un look elegante con unos jeans de este tipo, con lo que no hay excusa para no localizar entre ellos tu nuevo favorito.

PANTALÓN ANCHO DE PUNTO

No podía faltar en esta selección de los pantalones con más éxito en 2021 un diseño de punto, el tejido que arrasa desde que entramos en la pandemia.

Si durante el pasado año se llevaron los joggers o los modelos estilo chándal, ahora las expertas apuestan por modelos acampanados con los que consiguen un look especial y comodísimo, incluso llevando sudadera y zapatillas.