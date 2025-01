El papa Francisco y la liberación de prisioneros en Cuba

ROMA (AP) — El papa Francisco el domingo elogió la liberación de prisioneros cubanos como un "gesto de gran esperanza" que podría repetirse en otros lugares, al dar la bienvenida a un acuerdo que el Vaticano ayudó a facilitar como parte de un diálogo tripartito con Washington y La Habana.

Cuba anunció esta semana que estaba liberando a 553 prisioneros "en el espíritu del" Año Santo 2025 de Francisco y había informado al papa de su decisión con anticipación. El movimiento se produjo un día después de que el gobierno estadounidense anunciara su intención de sacar a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo.

El Jubileo es un evento que ocurre una vez cada cuarto de siglo que principalmente tiene como objetivo alentar a los fieles a realizar peregrinaciones a Roma. Pero Francisco y otros papas también han utilizado los Años Santos como ocasión para pedir a los gobiernos que hagan gestos de clemencia para los prisioneros, a quienes Francisco ha dedicado gran parte de su ministerio sacerdotal.

Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, se refirió a la liberación cubana durante su bendición dominical semanal.

"Es un gesto de gran esperanza que concretiza una de las intenciones de este Año Jubilar", proclamó. "Espero que en los meses venideros, se sigan emprendiendo iniciativas de este tipo en las diferentes partes del mundo, infundiendo confianza en el camino de individuos y pueblos".

En las horas posteriores al anuncio del acuerdo, el cardenal Sean O´Malley, un alto ayudante papal que tiene lazos de larga data con América Latina, reveló que él mismo había participado en el proceso.

"Durante los últimos años, he llevado mensajes del papa Francisco a los presidentes de Estados Unidos y Cuba buscando la liberación de prisioneros en Cuba y relaciones mejoradas entre los dos países por el bien del pueblo cubano", escribió O´Malley, el arzobispo retirado de Boston, en su blog esta semana.

"Los esfuerzos pacientes y persistentes del papa Francisco para ayudar al pueblo cubano y fomentar una mayor comprensión entre nuestros dos pueblos han sido una fuerza subyacente en la consecución de este acuerdo histórico", agregó.

La revelación de O´Malley recordó el trabajo que él y el ahora deshonrado ex cardenal Theodore McCarrick habían emprendido durante el deshielo entre Estados Unidos y Cuba en 2014 que resultó en la reanudación de las relaciones diplomáticas.

Ese acuerdo marcó el primer y en algunos aspectos el mayor logro diplomático del pontificado de Francisco. Francisco eventualmente despojó a McCarrick de su condición de cardenal en 2019 después de una investigación del Vaticano que determinó que había abusado sexualmente de adultos y menores.

El diálogo tripartito del Vaticano con Cuba y Estados Unidos se remonta más atrás y alcanzó su momento más crítico en la crisis de los misiles cubanos cuando, en el otoño de 1962, el premier soviético Nikita Jrushov ordenó un despliegue secreto de misiles nucleares en Cuba que pronto fueron detectados por aviones espía estadounidenses. Mientras la administración Kennedy consideraba su respuesta, con la amenaza de una guerra nuclear inminente, el papa Juan XXIII rogó por la paz en una alocución radial, en un discurso a los embajadores del Vaticano y también escribió en privado a Kennedy y Jrushov, apelando a su amor por su pueblo.

Muchos historiadores han calificado las apelaciones de Juan XXIII como parte de la razón por las cuales se resolvió la crisis.

"En la crisis, Juan XXIII usa sus enormes talentos diplomáticos", explicó el historiador eclesiástico Alberto Melloni a The Associated Press. "Sabe que no puede presionar al católico Kennedy, y que no puede dar el discurso de moralidad cristiana. Así que envía un telegrama idéntico y contextual a JFK y NK pidiéndoles que escuchen el clamor de las familias que piden paz".

Citando los diarios del papa y documentos tanto de Estados Unidos como de la antigua Unión Soviética, Melloni dijo que Jrushov llevó la carta al Politburó, afirmando que la Santa Sede lo había reconocido y que la alianza anticomunista entre el Vaticano y Estados Unidos se había roto, y ordenó la retirada de los misiles.

Al año siguiente, la histórica encíclica de paz de Juan XXIII "Pacem in Terris" (Paz en la Tierra) fue publicada, y el presidente Lyndon B. Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad "con distinción". Es un honor que el presidente católico Joe Biden otorgó a Francisco la semana pasada en la única adjudicación de dicho premio "con distinción" de su presidencia.

Francisco ha hecho de la atención a los prisioneros una prioridad máxima desde hace mucho tiempo, y visitó la principal prisión de Roma al inicio del Año Santo para abrir su puerta santa para subrayar la necesidad de dar a los prisioneros señales de esperanza.

Cuba ha vinculado durante mucho tiempo las liberaciones de prisioneros a las apelaciones del Vaticano. Miles de prisioneros fueron liberados antes de cada una de las visitas papales a la isla: la de Juan Pablo II en 1998, la del papa Benedicto XVI en 2012 y la de Francisco en 2015, recordó Vatican News.

Los funcionarios del Vaticano han aclamado las excarcelaciones como un ejemplo concreto de gestos que esperan ver durante el Jubileo, junto con una decisión de Zimbabue de abolir la pena de muerte y la decisión de Biden de conmutar las sentencias de 37 de los 40 condenados a muerte, una decisión que Francisco había instado antes del hecho y elogiado después.

"Esperemos que este 2025 continúe en esta dirección y que las buenas noticias se multipliquen, sobre todo con una tregua para tantos conflictos en curso", dijo esta semana el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.