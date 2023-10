La reconocida influencer Trixia Valle impartió una interesante conferencia a un grupo de padres de familia titulada “Papás de Algodón, Hijos de Cristal”

El tema giró en torno a la crianza actual de los Hijos.

Destacó interesantes aspectos que hacen que hoy en día, los papás sean los principales depredadores de sus hijos, como lo es el complacerlos en todo, darles gusto en todo, el no ayudarlos a crecer con desapegos desde que nacen y el no enseñarles y no ponerles límites desde casa.

De esta manera, les dijo a los papás de los alumnos del Andes International School, que ellos son la generación que debe contribuir, a través de la educación de sus hijos, a cambiar el mundo.

De esta manera, Trixia compartió sus amplios conocimientos y experiencia con los asistentes en el ámbito de la educación y formación de los hijos desde la casa y la familia.