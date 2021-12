Pinterest Predicts ¿cuáles serán las tendencias en 2022?

La plataforma Pinterest presentó este siete de diciembre Pinterest Predicts, su informe anual de tendencias, en el que la plataforma indicó cuáles serán las tendencias más importantes del año próximo, desde decoración y hogar como "Diseño biofílico" hasta ideas de belleza como "Gemas en dientes" y "Cortes con estilo de pulpo".

---Pinterest Predicts

"Pinterest Predicts no es un panorama retrospectivo ni un resumen de lo que ya fue tendencia, sino que es un informe de temas que aún no son tendencia y lo serán. Con una precisión promedio del 80% en las predicciones, Pinterest analizó lo que más de 400 millones de usuarios de todo el mundo están buscando en categorías populares como hogar, moda, belleza, estilo, crianza, viajes y comida", indicó la firma en un comunicado.

Basándose en dicho estudio, Pinterest lanzará más de 175 tendencias que serán las dominantes de 2022. Al respecto, la plataforma se encuentra trabajando directamente con los creadores emergentes más populares del mundo para compartir estadísticas exclusivas, inspiración e ideas con el fin de manifestar y dar vida a estas tendencias mediante Idea Pins y, en Estados Unidos, Pinterest TV.

En cuanto a Amércia Latina, la creadora colombiana Sunni Gonzalez está compartiendo su versión de brillo arrasador.

---Tendencias que dominarán en 2022

A continuación, te presentamos una selección de tendencias principales según Pinterest, que dominarán en 2022:

(Belleza) Space buns:

En 2022, se celebrarán las texturas naturales con peinados de gran formato. De la mano de la generación Z, los space buns y los peinados extragrandes tipo pompón seguirán en auge.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Peinados altos voluminosos: +165 %

Space buns en cabello natural: +100 %

Dos rodetes en cabello natural: +65 %

Peinados naturales para pelo corto: +185 %

Peinados con rodetes de pelo natural: +160 %

(Moda) Brillo arrasador:

La generación Z se aleja apostará por accesorios no tradicionales, por lo que veremos desde gemas en los dientes hasta cristales en los párpados.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Gema en diente: +85%

Piercings en oreja: +3 veces

Implante microdermal único: +145 %

Pedicura con pedrería: +150 %

Maquillaje de ojos con cristales: +110 %

(Comidas y bebidas) Sed de dulces carbohidratos:

En 2022, las manos se expresarán con fuerza por medio de la creación de alimentos. Los pasteles contarán con diseños en 3D.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Ideas de pasteles que desafían la gravedad: +70 %

Pasteles inusuales: +2 veces

Ideas de pasteles artísticos: +3 veces

Ideas de pasteles con burbujas: +55 %

Ideas de pasteles 3D: +60 %

(Hogar) Las mascotas son las que mandan:

En 2022, las mascotas ocuparán los primeros lugares en tendencias, ya que los millennials, la generación X y los boomers rediseñarán sus espacios en torno a sus mascotas.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Hogar gatificado: +4 veces

Diseño de casas para gatos: +4 veces

Cuarto de lujo para gatos: +3 veces

Cuarto de lujo para perros: +2 veces

(Viajes) Escapadas de medianoche: En 2022, las aventuras más memorables sucederán una vez que caiga el sol. La gente elegirá la quietud de la noche para explorar la naturaleza y perderse bajo las estrellas.

Esta tendencia, que viene de la mano de la generación Z, explora la estética nocturna como tema de fotografía.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Viaje en auto aesthetic: +2 veces

Bioluminiscencia aesthetic: +95 %

Río Han de noche: +65 %

Mar playa de noche: +150 %

Londres de noche: +2 veces

(Bienestar) Formas más conscientes de amar:

Estilos de conexión. Terapia de pareja. Dinámicas de amistad. En 2022, todos los grupos de edades buscarán transformar las relaciones de pareja, los vínculos con los seres queridos y hasta la forma de convivir con ellos mismos.

Aumento interanual de las búsquedas de:

Hojas de trabajo de terapia de pareja: +115 %

Consejos para un matrimonio saludable: +190 %

Preguntas difíciles de hacer: +4 veces

Dinámicas de amistad: +4 veces

Establecer límites saludables: +170 %.