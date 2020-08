Plantas moradas para decorar tu hogar

Nunca está de más tener un compañero 100% natural, y no, no hablamos de tus roomies, nos referimos a las plantas.

Estas nos conectan con la naturaleza. Sus dimensiones son muy variadas, pero el efecto de sentir un toque verde en tu hogar será para siempre. Sin embargo existen algunas especies que por su color te robarán el corazón.

Nos referimos a las plantas moradas, estas brindan un estilo único sin dejar de lado la naturalidad, así que si eres una plant lover esto es para ti.

Cáscara de nuez

También se le conoce como cola de ratón, pero la forma de sus hojas carnosas y arrugadas le dan este peculiar nombre.

Esta planta puede vivir en la sombra, pero el hecho que no quiere decir que no te pedirá luz, así que los lugares ideales para colocarla pueden ser un balcón o una recámara, sus hojas crecen hasta 20 centímetros y la puedes regar de una a dos veces por semana..

Escudo persa

Esta planta procedente de Asia tiene unas hojas que parecen sacadas de alguna fantasía tornasol y sus colores vivos alegrarán cualquier espacio, igual que la cáscara de nuez, no debe recibir el sol directamente ya que esto puede matar el color de sus hojas y hará que tu planta muera en unos días.

Esta bonita compañera natural apenas supera el medio metro de altura, por lo que no será una invasora en tu hogar y su riego debe ser constante para que para que mantenga su color.

Planta mariposa

Sus hojas son de un color morado intenso con toques rosados. Será la planta que se robará las miradas de las visitas en tu hogar.

Los bonitos pliegues que tienen sus hojas combinado con los colores son lo que la hacen llevar este nombre. No es recomendable que la pongas en un jardín ya que crece rápidamente y sin control, pero en una maceta de tamaño regular puede quedar perfectamente. Aparte de su color hipnotizante es una planta que puedes poner en el sol y en la sombra así que es adaptable al clima. La debes regar de dos a tres veces por semana para que no muera.

Petunias

Si hablamos de color intenso, las petunias no pueden faltar en esta lista, pues son de lo más resistentes, no crecen mucho y son de las primeras en flocerer en primavera. Además es ideal para un balcón donde llegue el sol o un jardín con mucha luz.

Su cuidado debe ser muy extenso, pues en verano demanda un riego diario y en las otras estaciones tienes que ser muy constante con esta actividad.

Dimorfoteca morada

Esta planta te exige un jardín, así que si piensas adquirir una es ideal que lo tengas contemplado, su color intenso hace que el verde contraste perfectamente con el morado y crece hasta 60 centímetros de alto.

Como va en el jardín, necesita mucho sol para vivir y un riego no muy continuo, pero debes cortar sus hojas cuando las veas de un color muy apagado para evitar que tu planta se enferme y marchite

Recuerda que las plantas son un ser vivo y requieren responsabilidad, así que cuídalas mucho ya que darán a tu hogar una sensación natural siempre.