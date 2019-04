Por estas razones el bebé de los duques de Sussex pasará a la historia

Con los días contados para que por fin conozcamos al hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, no podemos pasar por alto que este royal baby hará historia en la monarquía inglesa.

Luego de que la exactriz contrajo matrimonio con un heredero al trono, el mundo confirmó que la nueva generación royal inglesa está lista para adecuar sus estrictas normas acorde a las nueva dinastía de los Windsor. Por ello, te contamos sobre las razones que harán del bebé de Meghan y Harry alguien muy especial en la historia de esta monarquía.

- Un parto en casa

Aunque el bebé Sussex no será el primer hijo de un royal en nacer en el palacio de Windsor, sí rompe con una tradición que hasta el momento había conservado Kate Middleton de atender su parto en el Hospital St. Mary, en Londres. Los nacimientos en casa sucedieron en la corte de la reina Victoria.

Además de esto, Meghan y Harry han tomado la decisión de no presentar a su hijo al pueblo inglés inmediatamente de su nacimiento, situación que tiene muy molesto a su pueblo porque ellos, con sus impuestos, mantienen la corona. Los duques de Sussex comunicaron a través de los portavoces reales que será hasta días después que podrán conocer a su heredero a través de una fotografía.

- El primer bebé de la realeza birracial

Meghan Markle siempre se ha sentido orgullosa de su raíces, pues por el lado de su mamá tiene orígenes afroamericanos y por parte de su padre tiene ascendencia inglesa e irlandesa. De acuerdo con la revista "Vanitatis", esto hará que el royal baby Sussex sea el primer bebé mestizo de la era moderna y el séptimo en la línea sucesoria al trono.

- Baby Sussex con doble nacionalidad

Pese a que el palacio confirmó que Meghan se convertirá en ciudadana inglesa cuando se comprometió con el príncipe Harry, no se sabe a ciencia cierta si renunció a su nacionalidad estadounidense. Y de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, este bebé cumple con lo necesario para adquirir esta nacionalidad y, además, pagará impuestos al fisco estadounidense, lo que no tiene muy contenta a la corona inglesa.

- Sin un título en la realeza

Fue hace más de 100 años que por decreto del rey Jorge VI se estipuló que solo los hijos del rey- en este caso William- pueden llevar el título nobiliario de Alteza Real. No obstante, este decreto se ha inhabilitado con dos de los hijos de William y Kate: el príncipe Louis y la princesa Charlotte.

- Baby shower

Una de las peculiaridades del embarazo de Meghan que más sonó, sobre todo en Reino Unido, fue el hecho de que la exactriz celebró su baby shower en la ciudad de Nueva York, en uno hoteles más caros del país y con invitados de la talla de Amal, esposa de George Clooney, quienes le regalaron el viaje privado de ida y vuelta a su país.