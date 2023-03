Preocupa a William y Kate rol de su hijo en coronación de Carlos III

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La coronación de Carlos III como Rey del Reino Unido ocurrirá el próximo 6 de mayo y mientras los preparativos siguen su curso, Kate Middleton y el príncipe William han tenido algunas diferencias sobre el papel que desempeñará su hijo, el príncipe George de Gales, quien por ser el tercero en la línea de sucesión del trono británico tendrá un papel más relevante que sus dos hermanos, Charlotte y Louis.

Jorge de Gales, de 9 años, tendrá un papel destacado en la coronación de su abuelo, sin embargo, Kate y William creen que su hijo podría experimentar más presión de la que podría soportar, además del escarnio social.

"He escuchado de mis contactos que hay un poco de discusión sobre si George debería desempeñar un papel más formal. Escuché que Kate y William están preocupados de que sea demasiado para él", dijo el autor Gilded Youth, de acuerdo con el diario "Daily Express".

Si bien Catalina y Guillermo de Gales han estado con sus tres hijos en varios actos oficiales, como las festividades por el último cumpleaños de Isabel II, el experto real reveló que hay un debate en la familia.

"Así que he oído que hay un debate muy feroz en este momento sobre cómo hacer eso. Y, por lo que he oído, aún no se ha decidido".

Aunque el rol de George de Gales no será demasiado prominente, pues se cree que podría desempeñarse como paje, su papá, el príncipe William, sí tendrá un papel destacado porque será el único en estar cerca de Carlos III en el momento de su coronación.

Si llegan a un acuerdo sobre la importancia del rol del príncipe George en la coronación de su abuelo, Carlos III, no sería la primera vez que un menor destaca en un evento de ese calibre. Por ejemplo, la entonces princesa Isabel tenía 11 años cuando su papá fue coronado como rey Jorge VI. Y el mismo rey Carlos tenía 4 años cuando asistió a la coronación de su mamá como la reina Isabel II, en 1953.