Presenta diseñador oaxaqueño traje para el patinador Donovan Carrillo

El diseñador de moda originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Avelino Roque Osorio, compartió en sus redes sociales una imagen del traje que diseñó para Donovan Carrillo, el mismo con el que el patinador mexicano competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Es la primera vez que me atreví a hacer algo fuera del entorno de lo que hacemos en AR, pero me siento muy feliz y satisfecho por el resultado que logré junto a mi gran equipo de trabajo. Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, quien nos representará dignamente en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China", escribió el oaxaqueño en su perfil de Instagram.

El texto acompaña a una fotografía de Carrillo portando el traje negro con alas rojas y motivos alusivos a las plumas de un pavo real.

Luego del post, usuarios felicitaron al creador de 25 años, quien en mayo pasado se dio a conocer ante el mundo con su diseño del traje de la ganadora de Miss Universo, Andrea Meza, una prenda en la que hizo alusión a los alebrijes.

Tras la coronación de Andrea Meza, el equipo de Donovan Carrillo contactó al diseñador tuxtepecano para que pedirle que diseñara el traje de competencia del patinador.

"Donovan Carrillo el mejor patinador artístico de hielo de México, me invitó a ser el diseñador del vestuario que portará en los Juegos Olímpicos de Invierno. Con el fin de resaltar nuestra cultura y tradiciones en las pistas de hielo chinas!! Hagamos que MÉXICO se vea en todo el mundo!!", expresó entonces Roque Osorio en sus redes sociales.