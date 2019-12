Príncipe Andrés involucrado en escándalo financiero

Desde que se dio a conocer la relación del príncipe Andrés con el pederasta Jeffrey Epstein, para el hijo de la reina Isabel ll las cosas se han complicado mucho y ahora, tras una investigación, podrían ponerse peor.

Esta vez, el duque de York se encuentra involucrado en un caso financiero que según medios británicos podrían ponerlo en una situación muy complicada, pues su nombre aparece en el contenido de unos correos electrónicos muy comprometedores.

MISIONES COMERCIALES

De acuerdo al diario "The Daily Mail", se reveló que el duque de York mientras se encontraba en misiones comerciales oficiales, promovió un banco con sede en Luxemburgo para millonarios, cuya propiedad es de un empresario llamado David Rowland y su familia.

El medio británico asegura que durante sus viajes oficiales, el príncipe Andrés permitió a David Rowland organizar reuniones para que pudieran expandir su banco y atraer clientes más poderosos y millonarios para que realizaran operaciones libres de impuestos.

Según el "Daily Mail", los correos electrónicos filtrados del hijo de David, Jonathan Rowland demuestran también que el hermano del príncipe Carlos tenía una participación financiera en el banco de David Rowland, lugar que promovían en secreto.

INVERSIONES

Además, los mails también muestran que el príncipe Andrés tiene una participación del 40 por ciento en una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas llamada Inverness Asset Management que comenzó en marzo de este año.

Pero eso no es todo, el papá de las princesas Eugenia y Beatriz de York también mostró a David Rowland algunos documentos confidenciales gubernamentales que jamás deberían ser vistos, como una nota informativa privada de los jefes del Tesoro sobre la crisis

financiera islandesa.

El duque de York, en una misión comercial oficial, llevó a Jonathan Rowland con el príncipe sultán bin Salman bin Abulaziz al Saud, segundo hijo del actual monarca de Arabia Saudita, Salmán bin Abdulaziz.

ACUERDOS

Según informa "Daily Mail", Jonathan Rowland y el príncipe Andrés tenían una relación muy estrecha e incluso que, tras el escándalo de Jeffrey Epstein, el hijo de David Rowland le sugirió al hijo de la reina Isabel ll que sus actividades comerciales podrían continuar "bajo el radar" a lo que el príncipe respondió: "Me gusta tu forma de pensar".

PIDEN RETIRARLE TÍTULO DE ALTEZA REAL

Debido a este escándalo, el exparlamentario Norman Baker pidió que el príncipe Andrés fuera despojado de su título de Su Alteza Real e iniciaran una investigación sobre sus vínculos comerciales.

También Chris Bryant, quien es miembro del parlamento, exigió una investigación parlamentaria sobre el comportamiento comercial del duque de York que de acuerdo con el "Daily Mail" calificó de "moralmente ofensivo. No creo que haya podido distinguir entre su propio interés personal y el interés nacional".

NO LO QUIEREN

Finalmente, Norman Baker publicó un libro condenatorio sobre las finanzas reales y dijo que es un comportamiento escandaloso sobre el príncipe Andrés. "Todos hemos tenido suficiente del príncipe Andrés.

Debería eliminar su designación de His Royal Highness. En lo que a mí respecta, debería ser persona non grata y no ser visto de ninguna manera como representante de este país´´, dijo el exdiputado.

Hasta el momento la reina Isabel ll y el príncipe Andrés no han hablado al respecto, pero se espera que envíen un comunicado sobre el nuevo escándalo del duque de York.