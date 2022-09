Príncipe Harry hace cambios a sus memorias tras muerte de Isabel II

A-AA+

El príncipe Harry está realizando cambios de último momento en sus memorias, luego del deceso de la reina Isabel II. Las modificaciones se producen en medio de temores de que algunas secciones ahora son "insensibles".

De acuerdo con "The Sun", el príncipe obtuvo un anticipo de alrededor de £ 17.5 millones (20 millones de dólares) por las memorias "totalmente veraces", parte de un acuerdo de cuatro libros de £ 35 millones.

Una fuente le dijo al medio británico: "El primer borrador que recibieron fue decepcionante, porque era demasiado emotivo y se centraba mucho más en problemas de salud mental de lo que querían.

"Eventualmente, el borrador final se terminó y firmó, y se gastó mucho dinero y energía para asegurarse de que salga este año.

"Pero Harry (...) está desesperado por refinarlo a la luz de la muerte de la Reina, su funeral y su padre Carlos en el trono".

Meghan se quejó porque no le pagaron por compromisos reales

La esposa de Harry, Meghan, de 41 años, estuvo en el centro de una nueva controversia sobre otro nuevo libro real. Se afirmó en Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, que el personal la llamó "sociópata narcisista".

El libro afirma que ella se quejó de que no le pagaron por los compromisos reales durante una gira por Australia en 2018.

En la publicación se afirma que durante ese viaje, Meghan no entendía por qué tenía que estrechar la mano de la gente o hacer caminatas. Según los informes, el personal la escuchó decir: "No puedo creer que no me paguen por esto".

También se describe la actitud de la duquesa de Sussex hacia su personal, detallando una reunión en la que supuestamente Meghan criticó a una joven frente a sus colegas por un plan que había presentado. También se hicieron acusaciones de intimidación contra la duquesa de Sussex antes del Megxit en 2020. Ella ha negado las afirmaciones.

Una fuente también afirmó que Harry temía ser eclipsado por su sobrino, el príncipe George, cuando el segundo en la línea de sucesión al trono cumpliera 18 años, reportó el "Daily Mail".

Según un extracto del libro, una fuente declaró que Meghan le dijo a Harry que terminaría con él si no anunciaba públicamente que estaban saliendo. Otro libro nuevo, "The New Royals", también afirmó que la Reina se sorprendió de que la divorciada Meghan vistiera de blanco cuando se casó con Harry en 2018.

Harry y Meghan estaban en el Reino Unido para eventos benéficos no reales cuando la Reina falleció a principios de este mes.